La Giornata nazionale dello sport anche a San Benedetto del Tronto

Appuntamento alle 9 al Centro commerciale Porto Grande

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della Giornata nazionale dello sport, in programma per domenica 2 giugno, l’ASD Nicola Tritella, col sostegno e il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche, organizza “Salute e benessere”.



L’appuntamento è per le ore 9 presso l’ingresso centrale del Centro commerciale Porto Grande (via Pasubio 144) da dove partirà una camminata della durata di un’ora aperta a cittadini di ogni età.



La Giornata nazionale dello sport, giunta alla sedicesima edizione, è una grande manifestazione aperta a tutti che si svolge contemporaneamente sul territorio nazionale ed è rivolta a chi ama e pratica lo sport e alla promozione di numerose discipline sportive.



La finalità della giornata è quella di organizzare iniziative volte a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di preservazione della salute, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.



Il movimento rappresenta un utile strumento di prevenzione, come raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità. La manifestazione del 2 giugno, oltre che con la Giornata nazionale dello sport coincide con la Settimana europea dello sviluppo sostenibile.



Proprio tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile c’è quello di assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età e promuovere stili di vita corretti tra i cittadini va proprio in questa direzione.



La partecipazione è gratuita.