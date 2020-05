La grafica di matrimonio ai tempi del COVID-19

Tutti in questo brutto periodo hanno fatto qualcosa per la società. E.effe Studio Grafico ha creato una serie di CHANGE THE DATE per tutti gli sposi che hanno dovuto rimandare il loro matrimonio a causa dell'emergenza Covid-19 il loro matrimonio.

Il periodo di quarantena è stato difficile, per tutti.

Tutti, dalle più alte case di moda ai wedding planner di maggior fama, ai wedding marketers hanno creato offerte per i sanitari, momenti di alta formazione gratuita, tutto indirizzato ad aiutare, sostenere e creare qualcosa di unico. Progetti indirizzati a mettere a disposizione le conoscenze e le capacità personali al servizio della comunità.



E.effe Studio Grafico, di Vignole Borbera, nel basso Piemonte, una delle due regioni maggiormente colpite dall'emergenza, ha nel suo piccolo offerto il suo aiuto.

Ha creato una raccolta completamente GRATUITA di CHANGE THE DATE digitali, scaricabili dalla sua pagina facebook @e.effestudiografico.



Ne troverete per tutti i gusti: ha pensato che non c'è uno solo stile per il matrimonio. Ed essendo uno studio che si occupa proprio di realizzare PARTECIPAZIONI PERSONALIZZATE E UNICHE in coordinato con il mood delle nozze, ha realizzato questi CHANGE THE DATE, in modo da accontentare stili vari e colori differenti.



C'è ancora molta incertezza sulla ripartenza del mondo Wedding ed Eventi, ma bisogna affrontare la situazione con l'idea che nulla è PERDUTO o ANNULLATO , solo temporaneamente RIMANDATO, e quando si ripartirà e si tornerà a festeggiare #saràancorapiùbello, con la speranza di aver imparato a dare valore agli abbracci, ai sorrisi sinceri e alle persone.