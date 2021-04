La mamma è sempre la mamma

È il primo amore, la prima migliore amica e soprattutto la roccia su cui aggrapparsi quando stiamo per cadere. Il 9 maggio, in occasione della Festa della Mamma, GoNuts Communication ha pensato ad una selezione di prodotti per celebrare una delle donne più importanti della nostra vita.

QUANDO È L’ORA DI CORRERE:

BOA FIT SYSTEM - LA SPORTIVA CYKLON



Cyklon è la calzatura performance ideale per il trail running a media e lunga distanza. Frutto del lavoro di ricerca e sviluppo tra La Sportiva e BOA®, Cyklon è una scarpa che garantisce stabilità, precisione e un perfetto avvolgimento del piede grazie al nuovo sistema di chiusura Dynamic Cage™ con BOA® Fit System integrato, che lavora in sinergia con 3 diversi elementi della tomaia per la perfetta fasciatura e stabilità del piede per una corsa in discesa sicura e precisa. Il cuore del sistema di allacciatura è il Dynamic Flap™ interno, che avvolge la calzatura e permette la regolazione dinamica della tensione agendo direttamente sul BOA® Fit System con un movimento one-hand. Il puntalino in TPU protettivo ed il pannello laterale multi-strato e termo-saldato forniscono ulteriore struttura e garantiscono massima stabilità. Il battistrada mud-ground, ideale per utilizzo su terreni morbidi e fangosi, utilizza la mescola La Sportiva FriXion® White ultra aderente e prevede la possibilità di integrare i chiodi AT Grip Spike in caso di utilizzi su terreni ghiacciati. L’intersuola in EVA a bi-densità con inserto stabilizer contribuisce alla stabilità della calzatura e contiene il peso.



Drop 8 mm

Taglie donna 36-43

Peso (1/2 pair): 330 gr (M 42) - 270 gr (W38)

Applicazione Trail di mezza-lunga distanza

BOA® Fit System L6 rotella & TX4 laccio



Prezzo: 159,00 euro





PER IL QUALITY TIME CON I TUOI BIMBI:

CAVOLI A MERENDA KIDS



Vanessa Viscardi, madre di tre figli e proprietaria di Cavoli a Merenda, decide di trasmettere loro l’arte e i valori della sua passione: la cucina.

Ed è per questo che nasce “Cavoli a Merenda Kids”, una serie di nuovi corsi di cucina, in Live Streaming direttamente dalla cucina di Cavoli a Merenda, pensati per essere condivisi insieme ai propri bambini, nipoti, figli di amici. Un nuovo modo di vivere la “riunione di famiglia” in chiave ludico-didattica, con i piccoli di casa che, con la scusa di diventare piccoli chef, impareranno importanti e preziosi benefici. Quale occasione perfetta per migliorare il Quality Time con i tuoi figli? Se non, cucinando, INSIEME?





LA TUA MIGLIORE ALLEATA IN MARE:

LB9 - COMPRESSION RASHGUARD



La Compression Rashguard, 100% in Nylon Spandex elasticizzato, è in grado di soddisfare ogni esigenza dei tuoi movimenti. La traspirabilità è garantita grazie agli inserti in mesh posizionati nella zona ascellare. Mentre il taglio ergonomico e le cuciture piatte riducono i punti di abrasione offrendo un’ottima vestibilità. Inoltre è caratterizzata dalla tecnologia Cross Taping sulla schiena che sostiene le principali fasce muscolari e accompagna i movimenti. Infine le bande di compressione posizionate sugli avambracci riducono l’accumulo di tossine e acido lattico, migliorando così la circolazione. La composizione del tessuto garantisce una protezione dai raggi solari UPF 50+. La Compression Rashguard è adatta per attività come il sup, il surf, la canoa, il kayak, lo snorkeling.



Prezzo: 49,90 euro





PER NON RINUNCIARE ALLO STILE IN MONTAGNA:

MASTERS - SUMMIT LIGHT W



Masters, azienda 100% Made in Italy e leader nella produzione di poles, propone il Summit Light W. La versione femminile da trekking dei modelli Summit Light, dalla grafica fresca e colorata, sono ideali per attività di backpacking frequenti, date le caratteristiche tecniche racchiuse nel prodotto.

Tre sezioni in AluTech 7075 (ø 16-14-12 mm) con sistema di bloccaggio interno con espansori BS in plastica DuPont® per garantire la massima tenuta anche a temperature estreme. La manopola Palmo e passamano light in tinta, morbido e confortevole con fibbia minimal.

Il nuovo sistema Tip-Top del supporto in tungsteno è ideale per un eventuale rimpiazzo della rotella.



Misure: 58 cm da chiuso – 125 cm massima estensione (95 cm la minima).

Peso: 225g

In dotazione: un paio di rotelle diametro 85 mm.



Prezzo: 59,95 euro





PER CHI NON SI FA INTIMIDIRE DALLE SALITE PIÙ RIPIDE:

MICHELIN - SALEWA LITE TRAIN K



Il modello Lite Train K è una scarpa studiata appositamente da SALEWA per lo speed hiking e gli allenamenti in montagna. La suola è stata sviluppata in esclusiva da solesbyMichelin con l’obbiettivo di aumentare il grip e ridurre il peso. Ispirata agli pneumatici da mountain bike Michelin® X-Country Range, assicura inoltre una trazione perfetta, consentendo movimenti veloci su terreni accidentati e tecnicamente difficili, nella pratica dell’escursionismo veloce, trail running o negli allenamenti in pendenza. Il particolare design del battistrada nell’area laterale e frontale, con tasselli “vuoti” assicura infatti maggiore trazione, flessibilità, aderenza e perfetta autopulizia e controllo durante la corsa in slope-crossing. La scultura laterale robusta aumenta il grip e i tasselli rinforzati offrono un’eccellente frenata anche sulle discese più ripide. Nell’area anteriore le scanalature longitudinali flessibili assicurano un’ottima adattabilità su diversi tipi di terreno. Sempre nella zona laterale è presente infine una struttura anti-torsione e un supporto per l’arco plantare. La scarpa è dotata di una tomaia in mesh traspirante ed estremamente leggera.



Prezzo: 130,00 euro





PERCORRERE LA CITTÀ IN SICUREZZA E CON STILE:

MIPS – SMITH EXPRESS MIPS



Progettato per le strade di tutte le città e dedicato a chi va al lavoro in bici, il nuovo casco Express MIPS® di Smith dall’inedito design aerodinamico e ricco di specifiche tecniche uniche fa il suo debutto sulla scena del riding. Le linee pulite e minimal della calotta dalla costruzione In-Mold racchiudono leggerezza, comfort e protezione, l’ideale per il trasporto quotidiano su due ruote. Questo casco assicura una totale sicurezza grazie al sistema di protezione Mips. MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) facilita il movimento tra le due superfici del casco, riducendo il movimento rotatorio. Il sistema a piano di scorrimento (di 10-15mm), progettato per ruotare all’interno del casco in tutte le direzioni, è quindi in grado di ridurre le forze e l’energia verso la testa con lo scopo di diminuire le lesioni causate da movimenti rotatori in caso di urto multidirezionale. Per una maggiore visibilità, il casco è dotato di Ultra-Light Low-Bulk Single Layer Webbing riflettente, leggero e compatto, e di una luce posteriore pop-in con doppia funzione, fissa o intermittente.



Prezzo: 100,00 euro





SILHOUETTE ELEGANTE E DESIGN AIRY:

MIPS – GIRO AGILIS Mips W



Per tutte coloro che amano sfrecciare per strada in totale sicurezza e con stile, l'AGILIS Mips W offre un design accattivante e assicura una totale sicurezza grazie al sistema di protezione Mips. MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) facilita il movimento tra le due superfici del casco, riducendo il movimento rotatorio. Il sistema a piano di scorrimento (di 10-15mm), progettato per ruotare all’interno del casco in tutte le direzioni, è quindi in grado di ridurre le forze e l’energia verso la testa con lo scopo di diminuire le lesioni causate da movimenti rotatori in caso di urto multidirezionale.

Con la sua profondità l’AGILIS Mips W presenta un’ottima vestibilità, comoda per chi preferisce raccogliere i capelli dentro il casco.



Prezzo: 99,95 euro





SCELTE SOSTENIBILI PER LA CITTÀ:

OSPREY - DAYLITE TOTE PACK



Ogni zaino presente nella nuova collezione primavera 2021 di Osprey è stato progettato considerando come elemento centrale la sostenibilità ed è completamente privo di PFC. Lo zaino Daylite Tote Pack è il nuovo must have da indossare tutti i giorni. Adattabile e sostenibile, la nuova serie è realizzata con tessuti riciclati in PET e un comodo sistema di supporto lombare AirScape™. Caratterizzato da tasche esterne per la borraccia e una comoda tasca imbottita per il laptop.



Prezzo: 70,00 euro





UN WEEKEND NEL CHIANTI:

PODERE LA NOVELLINA



Avvolta da un panorama mozzafiato, tra Firenze e Siena, dove le vigne del Chianti incontrano le dolci pendenze dei colli fiorentini, un’antica Torre dell’XI° secolo è oggi il fulcro di un’azienda agricola biologica, il podere La Novellina.

Una dimora storica con tutti i comfort necessari ad un soggiorno su misura per la vostra famiglia.

Questa villa indipendente, circondata da 30 ettari di terra interamente privati e contornata da vigne e uliveti, domina la vallata da una collina panoramica affacciata sulle celebri torri di San Gimignano.

La cucina della Novellina accoglie chi, con curiosità e amore, vuole riscoprire il cibo toscano, il legame con la nostra terra, le sue stagioni e le bontà dei suoi prodotti. Quella che propone è un’esperienza gastronomica che trova le sue radici nelle tradizioni del territorio e nella genuina saggezza di antichi sapori. L’antica casa in pietra è il luogo in cui tutto è orientato all’accoglienza: il clima familiare, la cucina e le escursioni. Visite guidate, itinerari insoliti e piacevoli vi faranno scoprire una Toscana diversa, sport, relax, cucina.