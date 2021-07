La Marcialonga Running Coop si avvicina. 19.a edizione dalle mille emozioni

Meno di 50 giorni alla 19.a edizione Marcialonga Running Coop del prossimo 5 settembre Percorso di 26 km che attraverserà i luoghi simbolo delle Valli di Fiemme e Fassa Pacco gara con fascetta Marcialonga Coop by Sportful oltre ai prodotti offerti dagli sponsor Iscrizioni aperte: fino al 3 settembre quota di partecipazione a 35 euro

La 19.a edizione della Marcialonga Running Coop si avvicina sempre più e ormai mancano meno di 50 giorni al prossimo 5 settembre quando, da Moena, scatterà la corsa più bella e suggestiva delle Valli di Fiemme e Fassa. Sarà un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati che vorranno trascorrere un weekend immersi nello spettacolo naturalistico trentino, correndo al cospetto delle Dolomiti che circondano le due vallate. Si partirà, come detto, da Moena per affrontare i 26 km che portano a Cavalese, passando per i luoghi e i paesi simbolo che hanno reso la Marcialonga unica nel mondo dello sport. Dallo Stadio del Salto di Predazzo al Centro del Fondo di Lago di Tesero, fino ad attraversare i centri abitati di Ziano di Fiemme, Panchià e Masi di Cavalese, si correrà alla scoperta del mito di Marcialonga.

Le iscrizioni alla gara podistica sono aperte e sono nella loro seconda fase di vendita, con le tariffe fissate a 35 euro fino al 3 settembre. Per partecipare sarà necessario compilare il modulo online ed effettuare il pagamento della quota. Tutti i concorrenti troveranno nel pacco gara, oltre ai prodotti offerti dagli sponsor, anche l’esclusiva fascetta Marcialonga Coop creata da Sportful per la manifestazione trentina. Inoltre, per chi prenderà il via alla staffetta benefica, la fascetta verrà personalizzata con il logo dell’associazione partner dell’iscrizione. Ma non è tutto, perché Marcialonga ha da sempre un animo sostenibile che mira al rispetto dell’ambiente in tutte le sue forme. È così che nasce la collaborazione con Dolomiti Energia, che si pone l’obiettivo concreto di tutelare la natura con energia 100% pulita ed anche su questo Marcialonga è sempre un passo avanti.

Infine, Marcialonga ha lanciato il nuovo portale per l’e-commerce, lo shop online dove tutti gli appassionati potranno acquistare capi di abbigliamento, accessori e gadget per non perdere mai il proprio legame con il mondo delle Valli di Fiemme e Fassa.

Insomma, i motivi per partecipare alla 19.a edizione della Marcialonga Running Coop sono molteplici e pieni di significato, dal ‘fare del bene’ in ambito sociale e solidale al rispetto dell’ambiente, senza trascurare la parte ludica e divertente del correre nelle Valli di Fiemme e Fassa, un posto dove il cuore trova sempre riparo dalle intemperie della vita e si nutre di splendide sensazioni da vivere in ogni loro aspetto.

Info: www.marcialonga.it