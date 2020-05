La mia chiave è smart

Abbiamo parlato diverse volte di serrature smart, ma che cosa sono le serrature smart e, soprattutto, come funzionano? E che vantaggi danno rispetto a quelle tradizionali?

I VANTAGGI DELLE SERRATURE SMART



Cominciamo con il dire che esistono di varie marche e di vari tipi, ma non voglio entrare nel dettaglio di ognuna perché intendo scrivere, più avanti, degli articoli dedicati.







Possiamo fare due grandi divisioni. La prima è tra serrature smart per porte blindate e serrature smart per porte con il cilindro tipo europeo.



Quelle del primo gruppo hanno un motore potente in grado di far girare tutto il meccanismo della serratura e la porta blindata, ma ha il vantaggio di non essere molto ingombrante e di avere, di solito, un design molto elegante.



Montaggio Motorlock



È piuttosto facile montare il meccanismo/motore al punto che nella maggior parte dei casi il cliente riesce a eseguirlo da solo leggendo le istruzioni sul sito www.chiavesmart.com riguardanti il marchio e il modello acquistato.



ll secondo gruppo delle serrature digitali è costituito dai cilindri smart che possono sostituire facilmente il cilindro tradizionale della vostra serratura.



Questi sistemi aggiungono qualcosa senza togliere nulla. Sono stati progettati per migliorare la qualità della nostra vita, non per complicarcela.



Ma siccome non avrebbe senso far installare una serratura così per aprirla con la chiave, vediamo quali sono i modi più consoni. Il primo è con il tag, che è una sorta di medaglietta molto piccola e molto maneggevole e questo è uno dei suoi vantaggi.



Tag. RFID







Un’altra cosa positiva è che si può disattivare in caso di furto o di smarrimento.



Come? Attraverso delle applicazioni del telefono.



