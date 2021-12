La Miniatura della Sacra Sindone: Il Mezzo Busto di Gesù

V&D Miniatures presenta la statuina di Jesus La Sacra Sindone

Il laboratorio di Bergamo continua la sua produzione di personaggi famosi. Gesù in realtà è l’uomo più importante del mondo nel presente e nei secoli passati e futuri. E’ l’esatta riproduzione fatta a mano in miniatura del Sudario di Cristo già recentemente riprodotto in stampa tre D. Un mezzo busto che fedelmente e con minuzia di particolari raffigura la Sacra Sindone. Questa viene poi ulteriormente riprodotta dal laboratorio in gesso o cemento mediante la colata in un calco in gomma siliconica. La statuina è alta 17 cm compreso il piedistallo in cemento alto 5 cm.