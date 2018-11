La nona tappa del campionato provinciale di burraco U.S. Acli Al duo Annarita Passaretti/Mauro Biancacci.

L’iniziativa sta toccando vari punti del territorio della vallata del Tronto

MONTEPRANDONE – Più di 50 persone hanno partecipato, in occasione delle festività patronali, alla nona tappa del campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli al quale stanno partecipando più di 150 persone provenienti da Marche ed Abruzzo.



Nella manifestazione che si è svolta presso il Centro Pacetti al primo posto della classifica hanno chiuso Annarita Passaretti e Mauro Biancacci con 62 punti, seguiti da Mariano Cacciatore e Simone Giovannozzi (60), Vincenzo Ceci e Sanzio Storoni (54), Luca Ceci e Mariano Mascetti (51), Rita Bassetti ed Anna Maria Del Moro (47), Rosaria Mancini e Franca Quinzi (46), Giancarlo Catalucci ed Orlando Di Paolo, Enaide Ferrata e Amalia Ceccarelli, Rosella Speca e Silvana Saienni (45), Massimo Gori e Maria Teresa De Luca (43).



L’iniziativa sta toccando vari punti del territorio della vallata del Tronto ed è arrivata alla fase conclusiva visto che sono previste in totale 10 tappe. Nelle prossime settimane si svolgerà la gara finale e si deciderà chi sarà il successore di Alessandro D’Amario (vincitore della prima edizione) e Giancarlo Catalucci (vincitore della seconda edizione).



Dopo la nona giornata della manifestazione al comando della classifica provvisoria (che tiene conto dei migliori 7 risultati ottenuti così come da regolamento) c’è Annarita Passaretti con 375 punti, Mauro Biancacci con 354, Maria Teresa De Luca 337, Anna Ianni con 337, Vincenzo Ceci 334, Massimo Gori 327, Mariano Mascetti 323, Anna Maria Del Moro 320, Regina Vittoria Ferrara con 317 e Giancarlo Catalucci con 314.