Il 17 novembre ad Ancarano presso il Ristorante Clodi

ANCARANO – Domenica 17 novembre, presso il Ristorante Clodi (strada provinciale 1 numero 2 a 200 metri dall’uscita della superstrada Ascoli Mare) si svolgerà la nona tappa del campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli.



L’appuntamento è fissato per le ore 16 e la manifestazione si svolgerà con la formula dei 3 mitchell e 1 danese per 4 smazzate. L’iniziativa è riservata ai soci U.S. Acli e vige il regolamento U.S. Acli settore burraco.



Dopo otto giornate del campionato al primo posto della graduatoria c’è Anna Rita Passaretti con 452 punti, a seguire Lorenzo Ciutti e Maria Rita Teodori 431, Mauro Biancacci con 415, Tito Giovannini 407, Claudia Sfratato con 391, Maria Teresa De Luca 386 e Anna Maria Del Moro 379.



L’accreditamento delle coppie prenderà il via alle ore 15,30. Per informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere a Rita (3289772879).



Per gli iscritti alla manifestazione c’è anche la possibilità di usufruire di un menù speciale per pranzo (al costo di euro 15) che comprende mix di fritti (olive all’ascolana, cremini, saltimbocca e verdure), risotto zucca e guanciale, arista di maiale alle erbe e patate arrosto, tiramisù, acqua e vino della casa, caffè. Occorre però prenotarsi al numero 3887334494).



Per ulteriori informazioni sul Campionato provinciale singolo di burraco si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.