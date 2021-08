La nuova campagna Atelier Emé Sposa: un romantico viaggio fra i dolci paesaggi della Toscana fa da cornice agli abiti da favola

La nuova campagna Sposa di Atelier Emé è un romantico viaggio che celebra l’incantevole avventura del matrimonio. Le nuove proposte del Brand sono presentate attraverso degli scatti sognanti immersi nell’atmosfera sospesa della campagna toscana, fra i dolci colli toscani e la luce soffusa di un romantico tramonto.

La campagna si ispira al viaggio, metafora del percorso di vita insieme dopo il meraviglioso giorno del sì. Proprio perché il matrimonio è il simbolico punto di partenza di un giro del mondo insieme, Atelier Emé vuole celebrare le spose con abiti ricercati, preziosi e senza tempo.



Le creazioni sono sviluppate a partire da tre mood. Il primo ruota attorno al binomio “Anima e Tradizione”, ispirato dalla contemporaneità del presente. Il periodo storico che stiamo attraversando ci ha portato a riscoprire tutta la bellezza che ci circonda e ad apprezzare il folclore e l’artigianalità del know-how italiano. Gli abiti sono una celebrazione dell’artigianalità: inserti in macramè, dettagli crochet preziosi, delicati intarsi e motivi geometrici ricoprono gli abiti di Atelier Emé.



Troviamo poi un mood sognante, “Tra la Luna e le Stelle”, ispirato al fascino e all’euforia del mondo del cinema degli anni 20’, fra proiezioni oniriche e dive misteriose. La collezione ha uno charme ammaliante e sofisticato: georgette di seta, dettagli Art Déco, lavorazioni di intarsi e pizzi impreziosiscono li abiti da femme fatale romantiche e seducenti.



Infine, “Essential”, tema che celebra la profondità dell’Essenziale, che riporta a scoprire e apprezzare l’importanza delle vere emozioni essenziali e fondanti della nostra vita, in primis l’Amore, con tutta la sua energia e bellezza. Per questo Atelier Emé sceglie di parlare della magia di questo sentimento su abiti da sposa impalpabili ed eterei, unici nella purezza del bianco e nell’unicità dei materiali, dalla georgette di seta alla duchesse, dal raso al crèpe: creazioni essenziali e preziose come l’Amore.



Oltre al magico setting del paesaggio toscano, protagonista delle foto è anche un magnifico treno d’epoca. Emi Renata posa all’interno delle sontuose carrozze retrò, accanto ai macchinisti e al capotreno, ricreando una storia romantica e suggestiva che mette in risalto tutta la bellezza degli abiti di Atelier Emé.



A interpretare gli abiti della collezione è la splendida Emi Renata. La modella e istruttrice di fitness nippo-brasiliana ha da sempre un’anima cosmopolita, che l’ha portata in giro per il mondo per lavoro e per passione. Il suo spirito curioso e giramondo, così come la sua bellezza unica, si sposano perfettamente con il mood della campagna. Inoltre, Emi convolerà presto a nozze: una sposa vera, che sente l’emozione del suo romantico giorno del sì e interpreta gli abiti con una sensibilità e una gioia speciali. Proprio per le sue nozze vestirà una creazione di Atelier Emé. Non solo volto di campagna e ambassador, ma soprattutto una bride-to-be speciale che interpreta appieno la splendida collezione.



Gli scatti sono stati realizzati da Xavi Gordo, fotografo spagnolo che ritrae una bellezza femminile essenziale e delicata, e lo styling delle splendide creazioni di Atelier Emé è affidato a Patrizia Leuzzi.