La nuova frontiera del digitale tutta al femminile

Come portare online la propria attività o il proprio progetto? Ecco la risposta dedicata alle donne che vogliono approdare online.

E' una ragazza toscana a portare avanti la digitalizzazione al femminile. Si chiama Nejua Trentacoste e con il suo corso online Blog booster si dedica proprio ad aiutare le donne a far crescere la propria presenza online attraverso la creazione di un blog di successo.



Fondatrice di Blog Booster Academy, ha creato in tempo di pandemia la community facebook più grande ed importante d'Italia a tema blogging (Blog Booster Community) e grazie ai suoi corsi è già stata in grado di aiutare centinaia di donne a lanciare il proprio blog.



Anche in un contesto socio-economico difficile come quello attuale, grazie ad un blog è possibile ancora oggi raggiungere un pubblico davvero vasto e dare così respiro a professioni che altrimenti sarebbero costrette ad operare in un territorio ristretto.



Lanciato nel 2019 il suo blog è già diventato il punto di riferimento al femminile per chiunque voglia quindi approdare online o rilanciare la propria presenza grazie all'uso di un blog.



Il suo successo si fonda su una presenza totalmente diversa da quelle a cui siamo oramai abituati: niente approccio da nuova guru del marketing, ma tanta disponibilità, gentilezza e la semplicità tipica di un progetto al femminile.



"Credo che molte donne siano state tagliate fuori dal marketing digitale a causa della sua forte connotazione maschile" afferma, sostenendo come invece un approccio più semplice, diretto e schietto sia la chiave in grado di rendere gli stessi concetti "più comprensibili ed utilizzabili anche da chi non si sente troppo confidente con la tecnologia".



Il suo corso più famoso si chiama Blog Booster ed offre infatti un percorso studiato per aiutare sia chi inizia da zero in ambito blogging e digital marketing, sia per supportare la crescita di chi ha già una presenza online, ma non ha ancora raggiunto i risultati sperati.



Questo e gli altri percorsi di Blog Booster Academy sono quindi ciò che di più attuale possa esserci per dare un concreto supporto all'imprenditoria femminile che vede nel web una possibilità per far crescere la propria attività o i propri progetti.



“Ho sempre creduto nelle capacità delle donne e nella marcia in più che hanno sempre dimostrato di avere. Ho deciso di creare quindi un microcosmo tutto al femminile che le aiutasse a trasformare la loro visione in realtà. Ecco perché ho messo a disposizione di tutti anche dei percorsi di formazione totalmente gratuiti, che da soli possono aiutare le donne a costruire il proprio blog."



Così Nejua spiega la sua decisione di creare un universo digitale in rosa con la sua Academy, che offre non solo oltre 100 video-lezioni sempre disponibili online, ma anche tutta una serie di materiali totalmente gratuiti messi a disposizione per desideri muovere i primi passi.





Se ti interessa saperne di più, visita:

https://www.nejuatrentacoste.com/