"La nuova Legge Delega al Governo sullo Sport: proposte per impiantistica e per la valorizzazione delle società sportive"



Una serata incentrata sulle nuove opportunità che si possono sviluppare nel rapporto tra il pubblico e il mondo sportivo.



Il 17 agosto 2019, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto, la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante le Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.



ReMiAmo associazione culturale, ha sviluppato alcune idee che possono essere inserite nel provvedimento che si sta elaborando in questo momento.



La serata, condotta da Alberto Manzotti, docente Luiss B.S. e della scuola dello sport del CONI, sarà una tavola rotonda a cui parteciperanno il noto giornalista e commentatore televisivo di Sky Flavio Tranquillo, la dr.ssa Annamaria Crisalli, esperta della materia e consulente per le società sportive in tutta Italia, Mauro Rozzi presidente Fondazione per lo Sport.



Durante la serata Flavio Tranquillo parlerà anche del suo libro “Time Out” sul caso Mens Sana Siena e il rapporto tra imprese e sport.



Saranno presenti enti, associazioni e società sportive, amministratori pubblici e appassionati di sport



Ingresso libero con la possibilità per il pubblico di sottoporre domande ai partecipanti la tavola rotonda.