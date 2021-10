La Pandemia Diabete in Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia: modelli organizzativi e criticità gestionali - 25 Ottobre 2021, Ore 11

lunedì 25 Ottobre, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘La Pandemia Diabete in Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia: modelli organizzativi e criticità gestionali’, organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia.

lunedì 25 Ottobre, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘La Pandemia Diabete in Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia: modelli organizzativi e criticità gestionali’, organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia.

Attualmente la prevalenza del diabete in Italia viene stimata intorno al 6%, con approssimativamente 3,6 Milioni di soggetti che ne sono affetti. Ma da più fonti viene indicato come il sommerso/non diagnosticato raggiunga numeri ben più elevati. I dati recenti pubblicati dal data base nazionale Health Search che raccoglie 1.200.000 cartelle cliniche relative ai MMG, indicano una prevalenza di diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. In questo primo appuntamento sul Diabete, istituzioni, clinici e pazienti si confronteranno, in modo particolare, sullo scenario organizzativo regionale 2021.



Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto

Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona - Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona

Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e Politiche Sociali Consiglio Regionale del Veneto

Maurizio Cancian, Presidente Regionale SIMG Veneto

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Carla Melani, Direttrice dell’ufficio Assistenza sanitaria Provincia Autonoma di Bolzano

Cesare Miranda, Presidente AMD Friuli-Venezia Giulia

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

Maurizio Pagan, Presidente SIMG Friuli-Venezia Giulia

Petra Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige

Josef Widmann, Direttore sanitario ASL Bolzano

Gianna Zamaro, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità Regione Friuli-Venezia Giulia

Piero Mauro Zanin, Presidente Consiglio Regionale Friuli-Venezia Giulia

Florian Zerzer, Direttore Generale ASL Bolzano







