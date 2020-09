La passione per la formazione del Gruppo VON POLL REAL ESTATE!

Sono innumerevoli le ore di formazione che il Gruppo rende fruibili on-line, in video o con live-meeting, ma è sempre possibile partecipare alle aule in presenza nella sede centrale di Francoforte, o nelle sedi dei license partner di tutta Europa!

L'immagine a copertina di questo articolo, è per tutti noi di Von Poll molto importante.



In questa foto vedete Susanne Hutter, Standortentwicklung & Expansion di VON POLL REAL ESTATE Italia, con i colleghi del gruppo di formazione sulle best-practice network nella sede centrale VON POLL REAL ESTATE a Francoforte; si tratta di una sessione del corso che si sta svolgendo in questi giorni e che durerà tutta la settimana.



Sono innumerevoli le ore di formazione che il Gruppo rende fruibili on-line, in video o con live-meeting, ma è sempre possibile partecipare alle aule in presenza nella sede centrale di Francoforte, o nelle sedi dei license partner di tutta Europa. Susanne ha partecipato a questa sessione in presenza per poter rivedere i colleghi della sede centrale e diversificare l'esperienza formativa abituale.



Per rendere possible questa impegnativa settimana di formazione in aula, il gruppo VON POLL ha allestito un processo puntualmente conforme alle norme di sicurezza ANTI COVID previste dal governo tedesco: tutti i partecipanti devono presentarsi in aula con il risultato di un Corona-test che abbia meno di 10gg, ad ogni accesso alla struttura viene misurata la temperatura ed è obbligatorio l'utilizzo delle mascherine in tutti i luoghi chiusi dove sia possibile incontrare persone "non monitorate", come nei corridoi o nelle reception.



Tutto questo perché diversificare la formazione è davvero importante.



Tutto lo staff di VON POLL REAL ESTATE sviluppo Lombardia, ringrazia il Gruppo VON POLL per il costante impegno verso i suoi partner, e ringrazia la collega Susanne Hutter per la grande dedizione e professionalità che dimostra ogni giorno.



VON POLL REAL ESTATE sviluppo Lombardia