La pasticceria e gelateria De Vivo fa incetta di premi con i suoi panettoni

Napoli prima e Torino poi: la bontà dei lievitati della pasticceria De Vivo sembra non conoscere né limiti né distanze aggiudicandosi il 3° posto sia al Re Panettone Napoli che a Una mole di Panettoni a Torino

Con un rivestimento goloso in superficie, creativo con gli ingredienti più inusuali o salato per arricchire i pranzi delle festività: questa è l’anima del panettone artigianale, versatile e poliedrico, ma sempre con quel retrogusto di casa e di allegria.

Lo sa bene la pasticceria De Vivo che non si tira di certo indietro nell’elaborazione di un panettone che, oltre alla versione classica con canditi e uvette, viene proposto in varianti più fantasiose: dai frutti di bosco al cioccolato fondente 61% monorigine e Rhum Jamaique bianco 16°, dai fichi bianchi cilentani e le noci della costiera sorrentina al liquore di limoni di Sorrento IGP e cioccolato bianco.



Una creatività che ha trovato il giusto apprezzamento e riconoscimento nel weekend del 23 e 24 Novembre, durante il quale si è tenuto il "Re Panettone Napoli", un’esclusiva kermesse di eventi dedicata al dolce natalizio per antonomasia, dove è stato possibile assaggiare innumerevoli panettoni realizzati esclusivamente con metodo artigianale, senza additivi né conservanti. Per l’occasione, la pasticceria De Vivo è stata insignita del 3° posto con il suo Panettone mandarino e yogurt: un gusto totalmente nuovo e fresco, che non è di certo passato inosservato ai giudici.



Il weekend successivo è stato poi la volta di un’altra golosa manifestazione, ovvero “Una Mole di Panettoni”, giunta alla sua ottava edizione e che si è svolta a Torino il 30 Novembre e il 1° Dicembre presso l’Hotel Principi di Piemonte. Due giorni di incontri, degustazioni e un concorso che ha premiato i migliori panettoni, suddivisi in cinque differenti categorie. Anche in questo caso la pasticceria De Vivo si è distinta con il suo Panettone classico, aggiudicandosi il 3° posto: un lievitato morbido e dal profumo unico che racchiude gli aromi dei canditi e dell’uvetta che lo caratterizzano.



Il laboratorio Pasticceria De Vivo nasce negli anni Trenta a Pompei come panificio per i gourmet che transitavano tra gli scavi archeologici e il santuario. Una regola fondamentale è applicata oggi come allora dalla famiglia: l'utilizzo del lievito madre. Sessant'anni e due generazioni dopo, la pasticceria è guidata da Marco De Vivo con l'ausilio della moglie Ester e della figlia Simona. Il laboratorio si estende per 300 mq e conta mediamente 14 unità dedite alla produzione giornaliera, nel rispetto di insegnamenti e tecniche tramandati e affinati negli anni.

La pasticceria De Vivo offre ogni giorno una golosa selezione di torte dal design innovativo e prodotti tipici napoletani, fatti con passione e sapienza. La lavorazione del cacao, rigorosamente "monorigine", si trasforma in cioccolatini, praline e tavolette dal profumo e aroma autentico. La varietà dei gelati, rigorosamente artigianali, è preparata utilizzando solo ingredienti freschi e naturali.

Il capo pasticcere di De Vivo è il pasticcere Maurizio “Black” Santin che ha arricchito la pasticceria e la produzione con mignon moderne, torte che ammiccano alla moda internazionale e monoporzioni di grande impatto estetico.



“Un respiro più internazionale e un bancone pasticceria più moderno e improntato all’estetica” racconta Marco De Vivo.

“Ho voluto lasciare inalterata la proposta tradizionale di lievitati e di dolci tipici della tradizione partenopea, dove De Vivo è già molto affermato, cercando di dare maggiore attenzione all’estetica e a una selezione di prodotti più moderni” dichiara Maurizio Santin.



Pasticceria De Vivo

Via Roma, 36

80045 Pompei (NA)

Tel.: 081 8631163

info@lapasticceriadevivo.it

lapasticceriadevivo.it