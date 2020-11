La pietra ricostruita: la soluzione ideale per le residenze ecosostenibili

La pietra ricostruita è la soluzione ideale per le abitazioni moderne ed ecologiche grazie alla ai suoi molteplici pregi e al suo stile unico.

Nel 2020 abitare in una casa ecologica è sinonimo di vivere in una casa moderna. Tutte le fasi progettuali devono essere seguite ponendo la massima attenzione ad ogni dettaglio. Scegliere dei materiali che garantiscano l’ecosostenibilità per la costruzione, come la pietra ricostruita, è fondamentale.



La pietra ricostruita è la soluzione ideale per la realizzazione di muri esterni e delle pareti interne delle residenze ecosostenibili.



La pietra ricostruita è vantaggiosa dal punto di vista ecologico per due principali motivi: preserva e tutela l'ambiente limitando l'escavazione della pietra naturale e, data la sua estrema leggerezza e resistenza, è ideale per l'applicazione come rivestimento all'isolamento termico, permettendo un importante risparmio energetico.



Rastone, con la sua pietra ricostruita PietraEco, è da moltissimi anni un punto di riferimento per designer e architetti nazionali e internazionali che desiderano realizzare per i propri clienti costruzioni ecologiche ed ecosostenibili dallo stile unico.





L'esclusivo vantaggio di un sistema integrato ecosostenibile:



“Dal desiderio e dalla capacità di realizzare opere di rivestimento esteticamente eccellenti e tecnicamente valide ed efficienti, noi di Rastone grazie alla ventennale esperienza nel settore delle pietre ricomposte, curiamo ogni aspetto ed ogni operazione necessaria alla realizzazione di un lavoro fatto a regola d'arte” ci spiega il Dott. Alimonti, titolare di Rastone.



Rastone ha studiato un esclusivo e vantaggioso sistema integrato, indicato per l'applicazione ecosostenibile delle pietre ricostruite PietraEco. Per questo processo di posa sono stati formulati dall'azienda due prodotti specifici: un collante, l'ECOCOLLA e dello stucco di finitura, l'ECOSTUCCO, entrambi ecologici.



L'ECOCOLLA è un adesivo cementizio migliorato con uno scivolamento limitato e tempo aperto prolungato. È stato studiato dai professionisti Rastone per essere il perfetto adesivo di posa delle pietre ricostruite PietraEco, garantendo la massima facilità applicativa.



L’ECOSTUCCO è uno stucco premiscelato in polvere a base di leganti idraulici. Viene impiegato per il riempimento delle giunte di pietre ricostruite sia in interno che in esterno, riuscendo a garantire la massima performance su questa tipologia di pietre.





CHI SIAMO



Il fondatore Angelo Alimonti nel 1923 aprì il primo laboratorio artigiano di rivestimenti in pietra naturale, negli anni ha dato vita a un percorso tutto in crescita che ha portato oggi RASTONE ad essere un'azienda internazionale; conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.



La famiglia Alimonti porta la sua firma inimitabile, una garanzia di competenza che simboleggia principalmente due valori: la natura e la famiglia.



