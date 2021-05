La promozione turistica si sposa alla promozione sociale: online il secondo spot della serie “Arezzo secondo Tiziano”

Fondazione Arezzo Intour e Poti Pictures, prima casa di produzione cinematografica sociale, insieme in un progetto originale per rilanciare la destinazione turistica Protagonista del racconto ironico e dissacrante, Tiziano Barbini, attore aretino con la sindrome del cromosoma 15 ad anello

Ironia dissacrante e spirito toscano è da oggi online (20 maggio) il nuovo spot della campagna promozionale “Arezzo secondo Tiziano” con cui la Fondazione Arezzo Intour intende rilanciare la destinazione turistica Arezzo.



Protagonista Tiziano Barbini, attore aretino con la sindrome del cromosoma 15 scelto come testimone di un racconto “inconsueto”, colorato e talvolta perfino sgrammaticato, che vuole presentare in maniera autentica e lontana da ogni retorica una terra meravigliosa.



In questo episodio Tiziano invita due turisti a scoprire le bellezze del Duomo di Arezzo, e lo fa con il suo stile inconfondibile fatto di simpatia trascinante e disarmante semplicità.



È questo il secondo degli otto spot che compongono la mini serie, che verranno resi pubblici con cadenza settimanale ogni giovedì sul portale di destinazione turistica discoverarezzo.com e sulle pagine social della Fondazione Arezzo Intour.



Una scelta “controcorrente” che punta a un preciso obiettivo comunicativo: esaltare l’autenticità di un territorio dove la bellezza e la verità vanno di pari passo, offrendo al viaggiatore l’esperienza unica di sentirsi “cittadino”.



Un progetto unico che unisce la promozione turistica alla promozione sociale e che nasce dalla sinergia tra la Fondazione Arezzo Intour e la Poti Pictures, la prima casa di produzione cinematografica sociale al mondo che ha sede ad Arezzo e che ha realizzato gli spot della campagna.



Nata oltre 10 anni fa da un'idea del regista Daniele Bonarini, la Poti Pictures lavora con persone che hanno disabilità intellettive importanti e offre loro la possibilità di imparare un mestiere difficile in un contesto altamente professionale e inclusivo.



La campagna di promozione turistica arricchisce le pagine di Discover Arezzo (www.discoverarezzo.com) il nuovo portale per il turista, ideato e realizzato dalla Fondazione Arezzo Intour, che, attraverso innovativi strumenti digitali invita a scoprire una terra senza tempo dove ciascuno può progettare, programmare e compiere “un viaggio su misura”.



Ph credits: arezzoweb.it