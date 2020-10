La Purezza Dell’acqua Direttamente A Casa: Levissima Lancia Il Servizio A Domicilio

Online la mappatura dei fornitori che consegnano l’acqua Levissima direttamente a casa

Milano, 28 ottobre 2020 – Comodità e sicurezza nei servizi sono caratteristiche fondamentali per i consumatori, che sempre più scelgono per i loro acquisti soprattutto di generi alimentari pratiche come la consegna a casa.

Levissima, attenta alle esigenze dei consumatori, lancia così sul proprio sito il nuovo servizio a domicilio, mettendo a disposizione, tramite una pratica mappa, la rete dei rivenditori italiani che effettuano consegne porta a porta.

Con la nuova modalità a domicilio, Levissima promuove un canale di distribuzione ispirato ai tradizionali servizi porta a porta, rifornendo le famiglie direttamente a casa grazie alla consegna dedicata di casse d’acqua, proprio come si faceva un tempo. L’acqua Levissima può essere scelta in vetro, con il sistema del vuoto a rendere, oppure nel pratico formato in PET, la plastica 100% riciclabile di cui sono composte le bottiglie di plastica di Levissima.

Qualità e sicurezza sono elementi chiave per il brand che, con un imbottigliamento responsabile, garantisce la purezza e la freschezza dell’acqua minerale, tipica dell’ambiente naturale da cui ha origine. La scelta del formato in vetro, inoltre, risponde all’esigenza di chi predilige bere acqua in vetro anche a casa, portando in tavola un tocco di eleganza e raffinatezza, con bottiglie dal design essenziale, ispirato alla purezza della montagna.

“Quello del porta a porta è uno speciale canale di distribuzione utilizzato anche prima dell’avvento dell’e-commerce, data la sua comodità per la consegna al piano e soprattutto nelle aree metropolitane, evitando così un trasporto a volte difficoltoso”, commenta Giacomo Giacani, Marketing Manager Gruppo Sanpellegrino.

Il servizio è disponibile grazie ad una pagina dedicata sul sito web Levissima, che include una mappatura completa, dei rivenditori che effettuano consegne a domicilio: una scelta del brand che offre così buoni tempi di consegna e una disponibilità capillare sul territorio. Con un pratico servizio di geolocalizzazione è possibile individuare il rivenditore più vicino: è sufficiente prendere contatto con il singolo servizio per poter poi organizzare la consegna a domicilio, nel formato che più si preferisce.

Il servizio conta attualmente 145 fornitori in tutta Italia, di cui ben 114 trattano il servizio vuoto a rendere: un’opzione che conferma l’attenzione dell’azienda verso pratiche di consumo sostenibili. Al momento sono Lombardia ed Emilia-Romagna le regioni con il maggior numero di rivenditori disponibili, rispettivamente 37 e 26, ma l’offerta è in continuo aggiornamento e gli stessi rivenditori possono fare richiesta per unirsi al servizio, grazie al modulo dedicato sul sito.

Una scelta sostenibile, che si affianca alle altre iniziative messe in campo da Levissima per gestire le risorse naturali in modo da ridurre l’impatto ambientale. Oltre alla linea in vetro, infatti, Levissima produce bottiglie in PET riciclabile al 100% e utilizza il 30% di plastica riciclata in un’intera gamma delle proprie bottiglie (linea R-PET), ma investe anche nell’ottimizzazione dei processi produttivi e in soluzioni per una logistica sempre più verde, attraverso l’utilizzo sistematico del treno, che trasporta oltre il 40% dell’acqua minerale, e l’introduzione di mezzi alimentati a LNG, il combustibile fossile meno inquinante attualmente disponibile.



Levissima è una delle acque minerali del Gruppo Sanpellegrino, riconosciuta come archetipo dell’acqua e simbolo di purezza, da sempre impegnata nella tutela della fonte da cui ha origine e nella salvaguardia della risorsa acqua.

Sanpellegrino è una delle più importanti realtà nel campo del beverage in Italia, grazie ad un ricco portafoglio di acque minerali, aperitivi analcolici, bibite. I suoi prodotti sono presenti in oltre 150 paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Parte del Gruppo Nestlé - azienda leader a livello mondiale in Nutrizione, Salute e Benessere – Sanpellegrino è da sempre impegnata nella valorizzazione dell’acqua, bene primario per il Pianeta, e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità.