“La qualità europea nella sua forma migliore: il Pecorino Romano DOP alla conquista di Italia e Germania con un nuovo progetto”.

Il Pecorino Romano DOP vola alla conquista di Italia e Germania con il progetto “La qualità europea nella sua forma migliore”, messo a punto dal Consorzio di tutela presieduto da Gianni Maoddi e cofinanziato dall’Unione europea. Rivolto ai mercati italiano e tedesco, il progetto partito lo scorso 1 aprile si protrarrà per tre anni, fino al 31 marzo 2024 e ha come destinatari sia gli operatori del settore che i consumatori.

Gli obiettivi della campagna - Ambiziosi gli obiettivi: rafforzare la riconoscibilità e la notorietà dei prodotti agroalimentari europei di qualità a marchio DOP, aumentare la consapevolezza verso le DOP europee del formaggio e potenziare la conoscenza e la competitività di un’eccellenza europea: il Pecorino Romano DOP. Il progetto presentato dal Consorzio ha conquistato il podio in Europa con il terzo posto fra i migliori progetti presentati da 27 Paesi: un risultato importante, che premia il percorso di innovazione e internazionalizzazione messo in atto.



Le iniziative in comune e il concept - “La qualità europea nella sua forma migliore” è il messaggio che accompagnerà la campagna nel corso dei tre anni, proprio per ribadire l’importanza dei marchi europei che garantiscono al consumatore prodotti d’eccellenza e di alta qualità. Alcune delle attività previste saranno comuni ai due paesi interessati, altre saranno invece declinate solo sull’Italia o solo sulla Germania. Ma il filo conduttore sarà un unico concept creativo e una forte identità condivisa, con un sito web interamente dedicato alla campagna nelle due lingue e una costante animazione sui social, in particolare Facebook e Instagram.



Le attività in Italia: spot, fiere, eventi dedicati agli chef – Una campagna televisiva su diversi canali, la partecipazione a fiere di settore che finalmente dopo il lungo lockdown stanno ripartendo, collaborazioni con il mondo della ristorazione: sono i tre pilastri sui cui si articolerà il progetto in Italia. In dettaglio, la campagna televisiva prevede la diffusione di uno spot di 15 secondi, andato in onda a maggio scorso sul circuito La 7, e che in autunno 2021 sarò trasmesso sui canali Mediaset. Sono previste anche attività di product placement in programmi di cucina delle due emittenti (Mediaset e La 7) nel secondo semestre del 2021. Col ritorno delle fiere, si ricomincia dunque a viaggiare: primo appuntamento, dal 22 al 26 ottobre, Tuttofood a Milano, punto di riferimento per affrontare le scommesse e le sfide del post pandemia. Sarà allestito uno stand dedicato, e al suo interno saranno organizzate degustazioni a cura di uno chef. E’ infine prevista una partnership con APCI, l’Associazione Professionale Cuochi Italiani, che promuoverà il prodotto attraverso la partecipazione a tre imperdibili appuntamenti rivolti a chef professionisti: la fiera Host di Milano, dedicata al mondo della ristorazione e che si terrà in contemporanea e in sinergia con Tuttofood, Les Toques Blanches d’Honneur a novembre prossimo e, infine, l’evento Stelle della ristorazione a marzo 2022.



In occasione di questi 3 eventi, APCI metterà a disposizione un corner dedicato per divulgare i messaggi chiave della campagna e far assaporare ai visitatori l’alta qualità del prodotto.



Inoltre, con APCI è prevista l’organizzazione di un contest tra futuri chef che si metteranno in gioco per creare innovative ricette con il Pecorino Romano DOP: saranno coinvolte le scuole alberghiere di tutto il territorio nazionale e gli studenti vincitori saranno premiati durante la fiera Host.



Le attività in Germania – Si comincia con un workshop dedicato ai foodblogger e animato da un “campaign ambassador” e si prosegue con la partecipazione alla fiera di Anuga, dal 9 al 13 ottobre prossimi: anche in questo caso, ci sarà uno stand dedicato nel quale sono previste degustazioni affidate alle abili arti culinarie di uno chef. Saranno poi organizzate 4 masterclass in collaborazione con diverse scuole di cucina tedesche guidate da esperti sommelier di formaggio. Infine, la gara: una “Pecorino Cup”, contest rivolto agli aspiranti chef, nel quale la sfida sarà quella di inventare una nuova ricetta usando come ingredienti principali il Pecorino Romano DOP e la propria creatività.



Il presidente del Consorzio di tutela Gianni Maoddi - “Il mercato tedesco, con 17mila quintali all’anno, e quello italiano con 100.000, assorbono il 41% della produzione totale di Pecorino Romano, che quest’anno ha portato sul mercato 285mila quintali di prodotto. Sono per noi due mercati assolutamente strategici, sui quali vogliamo crescere”, dice il presidente Maoddi. “Abbiamo grandi aspettative su questo progetto, attraverso il quale faremo conoscere e apprezzare sempre di più il Pecorino Romano in tutte le sue caratteristiche, sia come irrinunciabile ingrediente dei piatti più famosi della tradizione italiana, sia come formaggio da gustare ‘in purezza’ in tutta la sua inimitabile bontà. Il Pecorino Romano racconta di pascoli sconfinati e di aria pura, di ambienti incontaminati e della lavorazione frutto di mani sapienti e di segreti tramandati di generazione in generazione. Sapore e qualità, dunque: per garantirli - conclude Maoddi - la formula vincente è il rispetto della tradizione con lo sguardo sempre rivolto all’innovazione, per soddisfare le esigenze e i gusti di tutti i consumatori”.