Il 29 maggio 2018 presso la Sala Convegni “Armando Mingrino” dell’Ospedale “Umberto I” di Enna, si terrà l’evento scientifico “La Rete delle Malattie Rare”.

Scopo è quello di arricchire le conoscenze in questo campo, al fine di migliorare le possibilità di diagnosi di soggetti della terza infanzia e adolescenza afferenti ai servizi territoriali/ospedalieri non solo dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Enna (ASP) ma anche nella Provincia.

L’evento rientra tra le attività finanziate dall’Assessorato Regionale alla Salute della Sicilia, (progetto Obiettivo PSN 2012- 2.8.2 Linee Guida “Attivazione dei nuovi Centri afferenti alla rete regionale per le malattie rare”, progetto n. 126- giusta delibera n. 986 del 27 Maggio 2014, referenti i Dottori Mauro Sapienza e Francesco Tumminelli).

Nell’ottica dell’importanza per le strategie di prevenzione, è stata avviata da circa un anno una Convenzione tra l’ASP di Enna e il Consiglio Nazionale di Ricerche (CNR). Collaborazione, condivisione e pianificazione dell’attività di ricerca, di formazione e d’informazione sono i modi e i mezzi messi a supporto dei medici, degli operatori sanitari e sociali per migliorare la precocità della diagnosi e la gestione dei pazienti. I Responsabili Scientifici, chiamati a coordinare le attività sono stati, per il CNR, il Dott. Sebastiano Cavallaro e, per l’ASP di Enna, il Direttore Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale “Umberto I” di Enna, Dott. Mauro Sapienza.

Una giornata ricca d’interventi con numerosi esponenti della Rete Regionale Siciliana, con Associazioni, Responsabili scientifici, Giornalisti, Psichiatri, Psicologi, Theleton e Ministero alla Salute. Concluderà l’evento una Tavola Rotonda, moderata dalla giornalista RAI Ilenia Petracalvino.