'La salute mentale. Focus sulla presa in carico e misurazione degli esiti assistenziali’ - Piemonte, 1 Ottobre 2020, ORE 11

Il prossimo giovedì 1 Ottobre, si terrà, dalle ore 11 alle 13:30, il webinar 'La salute mentale. Focus sulla presa in carico e misurazione degli esiti assistenziali', organizzato da Motore Sanità.

La tematica verrà affrontata con l’up to date della situazione regionale, con l’analisi dei punti di forza e criticità e le azioni in corso a livello nazionale e regionale, con l’accento sui pazienti non presi in carico e sui ritardi diagnostici per altre patologie nei pazienti psichiatrici e con l’analisi economica di quanti impatta la schizofrenia e quanto le regioni spendono per la psichiatria nel proprio ambito territoriale.



TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Giorgio D’Allio, Direttore DSM ASL TO 5

- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte

- Paola Rocca, Direttore SCDU Psichiatria Città della Salute, Torino - Professore Ordinario di Psichiatria, Università degli Studi di Torino

- Massimo Rosa, Direttore DSM Chivasso ASL TO4

- Vincenzo Villari, Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute Mentale Direttore SC Psichiatria SPDC Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino

- Enrico Zanalda, Direttore del DISM Interaziendale ASL TO3 e AOU San Luigi Gonzaga, Presidente SIP

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità



MODERANO:

Per partecipare al webinar dell'1 Ottobre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/36lskXg











Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962