La salute passa dal pelo

Essentia Beauty è l’alimento secco per gatti studiato dai nutrizionisti Pet360 per garantire la bellezza di pelle e pelo

Manto e pelle ci rivelano lo stato di salute del gatto e la loro cura passa da un’alimentazione corretta ed equilibrata.



É quindi importante offrire al nostro felino domestico un alimento quotidiano completo e bilanciato, che gli fornisca tutte le sostanze nutritive di cui ha bisogno, prevenendo possibili carenze come ad esempio quella di Omega 3.



Da sempre attenta al benessere dei nostri animali da compagnia, Pet360 ha studiato un alimento specifico che garantisca un manto sempre splendente e sano.





Essentia, i semplici ingredienti per garantire il loro benessere



Tra le proposte super premium della nuova linea di Pet360, Essentia BEAUTY rappresenta un’assoluta novità.



Grazie alla presenza degli Omega3 del pesce (Salmone e Tonno) pescato in mare aperto, Essentia Beauty favorisce la bellezza di cute e mantello.



Essentia Beauty presenta una ricetta semplice, buona e trasparente preparata per garantire il meglio ai gattini. Contiene solo 8 ingredienti chiave accuratamente selezionati con un’unica fonte proteica animale, senza cereali aggiunti ed un mix esclusivo di estratti naturali NaturaVita Complex, sapientemente combinati per un perfetto equilibrio nutrizionale. Il mix di estratti botanici (rosmarino, curcuma, chiodi di garofano e agrumi) ed il lievito contenuti in NaturaVita Complex, aiutano a combattere l0invecchiamento cellulare e l'infiammazione da stress, promuovendo l'attivazione del sistema immunitario a sostegno delle funzioni organiche cognitive.



Essentia Beauty fa parte delle 9 nuove ricette sviluppate dagli esperti di Pet360 per rispondere ad ogni esigenza nutrizionale del tuo gatto. Una linea nata dalla combinazione di Scienza e Cuore.