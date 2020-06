Tema della puntata: LA SANITÀ DIGITALE IN EPOCA COVID-19. Per accompagnare il cambiamento.

mercoledì 24 Giugno, dalle 11 alle 13, Mondosanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità ed Eurocomunicazione, terrà in diretta online sul sito www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook di Mondosanità, una nuova puntata di Buona Salute, il Talk-webinar settimanale con i maggiori esperti della Sanità italiana.



Durante i mesi più impegnativi del Covid un grande aiuto è arrivato dalla telemedicina, che ha permesso tra le altre cose di supportare i pazienti cronici,

di sveltire gli incontri tecnici e burocratici, di salvare vite umane.

Il Covid-19 ci ha posto di fronte all’urgenza di innovare velocemente la Sanità italiana e compiere finalmente quelle riforme tecnologiche di cui si parla da anni.

La tecnologia deve essere realmente a supporto del personale socio-sanitario e dei pazienti.

Solo in questo modo potremo finalmente fare quel balzo in avanti che la nostra Sanità aspetta da anni.



Parteciperanno, tra gli altri:

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

Christian Barillaro, Direttore UOC Cure Palliative e Continuità Assistenziale Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana

Daniela Boresi, Giornalista

Salvatore Di Somma, Professore Medicina d‘Urgenza Università Sapienza di Roma

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Gabriella Levato, MMG Milano

Ettore Mautone, Giornalista

Paolo Misericordia, Responsabile Centro Studi FIMMG - Segretario Provinciale FIMMG Fermo

Sergio Pillon, Coordinatore Commissione tecnica Stato-Regioni per la Telemedicina Nazionale

Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

Palmiro Riganelli, Presidente OPI Perugia

Andrea Sermonti, Giornalista

Roberto Soj, Presidente Trentino Digitale S.p.a. e Direttore Centrale Strategie e servizi ICT Aria S.p.a.





