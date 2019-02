La Scuola Italiana di Potatura della Vite avvia i primi corsi di Dendrochirurgia

La dendrochirurgia al centro di alcuni corsi di specializzazione di I livello della Scuola Italiana di Potatura della Vite, in programma fra marzo ed aprile in Toscana, Franciacorta e Friuli.

Dendrochirurgia, ovvero la nuova frontiera per salvare i vigneti dal mal d’esca, probabilmente la più grave e diffusa malattia che colpisce le vigne di tutto il mondo, e in particolar modo quelle europee. A mettere a punto questa tecnica letteralmente “chirurgica” per evitare che le piante ammalate siano estirpate e sostituite, ma piuttosto vengano curate e riprendano a produrre, sono stati Simonit&Sirch, in anni di lavori e sperimentazioni che hanno dato risultati assolutamente sorprendenti, con oltre il 90% delle piante trattate tornato pienamente produttivo.



Ora la dendrochirurgia sarà al centro di alcuni corsi di specializzazione di I livello della Scuola Italiana di Potatura della Vite, in programma fra marzo ed aprile in Toscana, Franciacorta e Friuli. Ciascun corso si articolerà in 3 giornate di formazione per un totale di 5 lezioni pratiche e 1 teorica. La dendrochirurgia è infatti una vera e propria operazione chirurgica sulla vite, attraverso cui, con l’impiego di una specifica attrezzatura, viene eliminata la carie bianca che ha colonizzato la struttura legnosa della pianta. Per svolgere l’intervento in sicurezza e con un buon esito è necessario che l’operatore sia debitamente formato all’utilizzo dell’attrezzatura ed alla corretta esecuzione della tecnica operativa.



A chi frequenterà tutte le lezioni e supererà i test finali, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre sarà tenuto un registro interno alla Scuola, che attesta il percorso individuale formative svolto da ciascun partecipante, in previsione della sua partecipazione a futuri corsi di approfondimento.



Il programma dettagliato dei corsi si trova sul sito www.simonitesirch.it, dove si possono anche fare le iscrizioni online.



Queste le date e le sedi:



20-21-22 MARZO 2019

TOSCANA

PETRA, SUVERETO

Sede: Petra Azienda Agricola, Località San Lorenzo Alto 131, Suvereto (LI)

Forma di Allevamento: Guyot / cordone speronato



25-26-27 MARZO 2019

FRANCIACORTA

BELLAVISTA, FRANCIACORTA

Sede: Azienda Bellavista – Via Bellavista, 5 – Erbusco (BS)

Forma di Allevamento: Guyot



1-2-3 APRILE 2019

FRIULI

CAPRIVA DEL FRIULI (Go)

Sede: Via Spessa, 1 – Capriva del Friuli (GO)

Forma di Allevamento: Guyot / cordone speronato



Per informazioni e iscrizioni:

www.simonitesirch.it – scuola@simonitesirch.it – Tel. 0432.752417