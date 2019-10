In occasione della festa del patrono

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione delle festività patronali si è svolta la settima edizione della Camminata di sudendre – Camminata per San Benedetto Martire”. L’iniziativa è stata promossa da Circolo Acli Oscar Romero e Unione Sportiva Acli Marche, ed è stata organizzata con la collaborazione dell’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di San Benedetto del Tronto, del Comitato di quartiere paese alto e dell’Associazione amici del paese alto. All’iniziativa ha partecipato il parroco Don Guido Coccia che prima della camminata ha benedetto i presenti e narrato la storia di San Benedetto Martire. A seguire il gruppo ha attraversato un percorso cittadino che dalla parte alta della città è giunto fino al mare per poi fare ritorno sul luogo di partenza.

Nel corso dell’anno 2019 il progetto “Gli itinerari della fede” ha toccato anche altre città come Ascoli Piceno, Monteprandone e Spinetoli abbinando dunque la promozione dell’attività fisica alla conoscenza dei patroni delle città del territorio, ma anche di chiese, conventi ed altre strutture religiose.

Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti del progetto “Gli itinerari della fede” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.