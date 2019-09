La Settimana europea dello sport ad Ascoli

Quattro appuntamenti dell'U.S. Acli

ASCOLI – Dal 23 al 30 settembre si svolgeranno in città 4 iniziative legate alla “Settimana europea dello sport”, manifestazione promossa dalla Commissione europea per stimolare i cittadini dell’Unione ad una corretta e consapevole attività fisica, indipendentemente dall'età o dal livello di forma.

Si tratta di una manifestazione giunta alla sua quinta edizione che vuole coinvolgere l'opinione pubblica in merito ai vantaggi che l'essere attivi può offrire.

Ad Ascoli Piceno l’Unione Sportiva Acli ha promosso la realizzazione di 4 iniziative.

Lunedì 23 settembre ci sarà la consueta camminata culturale dedicata alle chiese scomparse della città. Si parte alle 21 da Piazza Arringo e sarà l’occasione per praticare attività fisica ma anche conoscere meglio la storia della città di Ascoli.

Mercoledì 25 settembre, invece, appuntamento alle 21 nel quartiere Tofare, via Napoli angolo via Oristano, per “Sport senza età”, iniziativa realizzata in collaborazione con Asur Marche e Regione Marche e che prevede una camminata di un’ora con un percorso da attraversare di 5 chilometri.

Domenica 29 settembre, alle ore 9,30 con partenza dal velodromo di Monticelli, si svolgerà “In cammino per l’acqua”, una camminata lungo la pista ciclopedonale fino all’altezza del Villaggio del fanciullo e poi ritorno sul luogo di partenza.

L’iniziativa è inserita stata inserita nel progetto di Coop Alleanza 3.0 e AVP-Associazione Villaggio Planetario “Acqua sana vita sana” in difesa della risorsa più preziosa, l’acqua.

Lunedì 30 settembre, poi, di nuovo camminata culturale ad Ascoli, l’ultima del periodo estivo con partenza alle 21 sempre da Piazza Arringo.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, ulteriori informazioni sulla pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.