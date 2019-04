La Signora Mariangela porta La Verità sulla Droga ad Andria

L'associazione Dico no alla droga Puglia promuove uno stile di vita sano senza dipendenze.

La Signora Mariangela, non più giovanissima, ma piena di energie, è una volontaria dell’associazione Dico no alla droga Puglia, che sta portando avanti il messaggio di prevenzione alle sostanze stupefacenti nella sua città.



Da mesi ormai consegna a numerosi commercianti e cittadini della città andriese gli opuscoli di prevenzione dal titolo “La Verità sulla Droga” al fine di dare le corrette informazioni e magari segnare un futuro migliore per i più giovani.



L’associazione ormai da anni, porta avanti diverse iniziative come eventi sportivi, culturali, conferenze nelle scuole e distribuzioni di materiale informativo al fine di creare una Puglia libera dalla droga: infatti opera in diverse città come Bari, Barletta, Foggia e anche la succitata Andria.



I volontari hanno accolto subito la voglia di aiutare e l’entusiasmo della Signora Mariangela che, inarrestabile, continua a promuovere uno stile di vita sano libero dalle dipendenze.



Infatti anche lei sostiene, come tutti i volontari, queste parole dell’umanitario L. Ron Hubbard: “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe, è l’istruzione.”.



Ufficio Stampa

Dico no alla droga Puglia