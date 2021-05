La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino lancia le Esperienze di gusto

Al via Taste&Walk, Taste&Bike e Taste&Train La novità ha l’obiettivo di proporre a turisti ed escursionisti una serie di percorsi a tappe, gestibili in totale autonomia, e intervallati da soste enogastronomiche presso gli associati della Strada, per scoprire i paesaggi più suggestivi e le migliori produzioni food&wine, ma anche storia e cultura del territorio. Per comunicare in maniera immediata e accattivante la novità, verranno realizzati dei video ad hoc. Il primo, già disponibile online, è ambientato in primavera; i prossimi in estate e in autunno.

Un uomo e una donna che, mappa alla mano, attraversano alcuni dei luoghi più suggestivi del Trentino, partendo da Piazza Duomo a Trento per arrivare sulle rive del Lago di Garda, passando per tappe di interesse storico-culturale e visitando una serie di produttori enogastronomici, alla scoperta dei segreti di alcuni giacimenti golosi del territorio.



Questo il primo dei tre video realizzati dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino per raccontare le Esperienze di gusto, nuove proposte disponibili tutto l’anno e da vivere in giornata per approfondire la conoscenza del territorio e delle sue migliori eccellenze enogastronomiche, tra visite guidate, pranzi, degustazioni e laboratori di cucina.



La clip ha l’intento di offrire alcune suggestioni rispetto alle tante attività che gli ospiti possono vivere in diverse zone del Trentino – dalla Valle dei Laghi alla Valle di Cembra, dalla Vallagarina alla Piana Rotaliana, fino alla Valsugana, solo per citarne alcune – con “Taste&Walk”, format che prevede appunto percorsi a tappe, gestibili in totale autonomia, con una serie di soste presso gli associati della Strada da raggiungere a piedi.



Le altre Esperienze di gusto seguono la stessa dinamica ma con diverse modalità di spostamento: Taste&Bike è infatti incentrata sull’utilizzo della bicicletta, mentre Taste&Train propone la mobilità su treno o altri mezzi di trasporto sostenibili. Anche queste saranno presto raccontate in video ad hoc sullo stile del primo proposto: in particolare, Taste&Train verrà girato in estate mentre Taste&Bike in autunno, nel pieno del fenomeno del foliage, in modo da mostrare le bellezze di ogni stagione e le tante attività fruibili.



“Con queste nuove proposte da vivere in giornata, che vanno ad affiancarsi ai nostri Viaggi di gusto da due o più giorni e alle nostre vacanze “tailored made” – spiega Segio Valentini, Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino – intendiamo aprire le porte delle aziende dei nostri soci per offrire agli enogastronauti, che sono in vacanza in provincia o che vivono qui, un’esperienza autentica e memorabile. Il video realizzato e gli altri che faremo nei prossimi mesi – continua il Presidente – hanno l’obiettivo di trasferire in maniera immediata e con un linguaggio accattivante questo approccio, illustrando concretamente alcune delle infinite opportunità che possono vivere rivolgendosi alla nostra struttura. Come più volte ribadito, infatti, il nostro staff è sempre disponibile a consigliare le soluzioni migliori per l’ospite e a fornire tutte le indicazioni dettagliate per garantire una giornata ‘chiavi in mano’ e senza pensieri”.



Il primo video è disponibile da oggi sui canali YouTube e social della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino al link bit.ly/tastewalk. I dettagli delle esperienze sono disponibili su www.tastetrentino.it/esperienzedigusto.



