La transizione ecologica per battere le ecomafie: Giampiero Catone su “La Discussione”

Giampiero Catone: stronchiamo le ecomafie per “realizzare in concreto quella auspicata economia circolare, con le sue molteplici forme che si evolvono anche con il packaging”

Transizione ecologica ma anche lotta alle ecomafie, economia circolare, iniziative politiche: questi gli argomenti di un recente editoriale di Giampiero Catone su "La Discussione", nel quale prende ispirazione dal monito di Papa Francesco sul rispetto del Pianeta e delle persone.



Giampiero Catone: l'importanza della lotta al traffico illegale di spazzatura



"Occorre guardare avanti con una visione strategica per il futuro, seguendo il monito di Papa Francesco sul rispetto dell'ambiente e della persona": con queste parole si apre l'editoriale di Giampiero Catone su "La Discussione", un articolo che guarda al futuro e tocca temi caldi che, partendo dalla visione italiana, si estende anche all'estero. La transizione ecologica è il punto fermo sul quale lavorare, così da "stroncare le ecomafie e i traffici illegali di rifiuti e da creare sviluppo sostenibile e occupazione". Per raggiungere questi obiettivi, il primo punto fondamentale è dunque la lotta al traffico illegale di spazzatura in partenza dall'Italia verso Africa e Paesi dell'Est del Mediterraneo. Le proporzioni, come spiega Giampiero Catone, sono drammatiche: nel 2020 le tonnellate di rifiuti sequestrati sono triplicate, per un affare criminale che supera i 20 miliardi l'anno secondo le ultime stime. "Se si riuscirà a stroncare questo malaffare, e lo Stato può farlo con i suoi mezzi, sarà possibile creare un circolo virtuoso che aprirà un nuovo mondo".



Giampiero Catone: economia verde e impatto della politica



Il secondo paragrafo dell'editoriale di Giampiero Catone è dedicato all'ambiente e al lavoro. L'economia verde, se radicata nei territori, darà spazio a nuova imprenditoria e nuove forme di occupazione. L'interazione con i vari campi dell'alta tecnologia viene di conseguenza. "Saremo così in grado di realizzare in concreto quella auspicata economia circolare, con le sue molteplici forme che si evolvono anche con il packaging", scrive Giampiero Catone. Giunge quindi un appello chiaro e diretto alla politica, perché inizi a parlare concretamente di tutti questi argomenti: sviluppo sostenibile, economia verde, filiere corte e come realizzarle, in ottica di smaltimento efficace dei rifiuti. "Il dibattito è invece monopolizzato da misure come il Reddito di cittadinanza, che pur dando una mano alle famiglie povere - come è giusto che sia - ha creato una sacca di dispendiosissimo assistenzialismo. Con pochissimi e improduttivi posti di lavoro". La sfida del futuro è ben esposta nelle parole del Pontefice, che ci ricorda che il nostro Pianeta è unico e che siamo noi i suoi custodi.