La Trilogia dei MONDIALI di CALCIO: il nuovo libro di Raffaele Cammarota

Un’OPERA UNICA nel suo genere: la piu’ completa ed emozionante sui MONDIALI di CALCIO.

Emozioni scolpite indelebilmente nel cuore di tutti.

I Mondiali di calcio hanno cadenzato le vicende e i ricordi della nostra vita e sempre lo faranno. Cosi’ come canzoni e musica a farne da colonna sonora.

Il tutto osservando anche come il mondo sia cambiato radicalmente sotto i nostri occhi e noi con lui.

In fin dei conti se si vuol percepire il senso profondo e vero della felicita’ basta lanciare un pallone a un bimbo e guardare la luce che si accende nei suoi occhi. Li si scorgera’ la gioia pura.

Questo e’ il calcio. E i Mondiali sono l’apoteosi del calcio.



1. EMOZIONI MONDIALI

Storie, emozioni, suggestioni, aneddoti, mutamenti sociali attraverso i Mondiali di calcio dal 1970 ad oggi: e’ questa la traccia in cui si muove il primo libro della Trilogia di Raffaele Cammarota. In un’Italia profondamente cambiata. Ognuno di noi ricorda perfettamente dove si trovava, e con chi, la notte dell’11 Luglio 1982 o quella del 9 Luglio 2006. O, per i meno giovani, la notte dell’Azteca nel celeberrimo 4-3 alla Germania. E cosi’ ci sembra di risentire vivida la voce di Nando Martellini con il suo tre volte “Campioni del mondo”, quella graffiante di Pizzul, o quella limpida di Civoli con l’indimenticabile “Cielo azzurro sopra Berlino”.

Rivediamo le magie e il Gol del secolo di Diego Armando Maradona e i fantastici gol di Paolo Rossi. L’allucinata corsa verso la felicita’ di Tardelli e il gol di Grosso alla Germania. Il pianto di Baresi e le braccia al cielo di Rivera. Le parate di Zoff e la testata di Zidane a Materazzi. Le serpentine e i gol divini di Roberto Baggio e la “cabeza blanca” di Bettega. La classe ineguagliata di Scirea e i gol di Gigi Riva e Schillaci . E ogni volta ci torna in mente inevitabilmente un ricordo, una canzone, una sensazione, un momento della nostra vita in cui abbiamo mollato tutto per restare incollati davanti alle tv per una partita dei Mondiali.

Per sognare, e tornare ancora una volta bambini.



2. SFIDE MONDIALI

Le 20 partite piu’ belle e indimenticabili dei Mondiali di calcio.

Ricordi indelebili e suggestioni impresse nella memoria collettiva di noi tutti. È l’eredità che ogni quattro anni il Mondiale regala ad appassionati e non, il fascino di una competizione che più di ogni altra ha scandito momenti indimenticabili della nostra vita.

Ed ecco quindi le 20 partite più belle di sempre dei Mondiali di Calcio, che piu’ di tutte hanno sancito momenti irripetibili.

Torneremo indietro nel tempo alla prima finale mondiale d’altri tempi disputata nel 1930 sotto la neve; ci ritroveremo ad osservare il dramma dei Brasiliani nel “Maracanazo” del 1950 o del piu’ recente incredibile “Mineirazo” del 2014. O infine ci scopriremo a reinnamorarci delle giocate sopraffine e ineguagliabili di campioni immortali quali Pele’, Maradona, Rossi, Eusebio, Puskas, Cruijff, Beckembauer, Gigi Riva, Rivera in quasi cento anni di storia del Mondiale.



3. ALMANACCO dei MONDIALI

L’Almanacco completo con tutte le partite, i risultati, le statistiche, i dati, i loghi, le mascotte, i Record generali e individuali, le curiosita' di tutti i Mondiali da Uruguay 1930 a Qatar 2022.



L’AUTORE

Raffaele Cammarota. Scrittore, comunicatore. Una laurea in Economia.

Appassionato di storia del calcio e della Nazionale. Articolista per riviste e portali calcistici. Autore dei bestseller “EMOZIONI MONDIALI” e “SFIDE MONDIALI” sulla storia dei Mondiali di Calcio, della “Trilogia del Viaggio – MINDSET e CRESCITA PERSONALE” e del saggio “Le meraviglie di Pianeta Sud”.