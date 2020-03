La Video Academy di Statistics for Data Analysis completamente open: #IoRestoaCasa

SPS ha agevolato la fruizione del proprio materiale formativo sulla Soluzione per l’analisi statistica power by SPSS per favorire la ripartenza, anche via App

SPS, storico protagonista del mondo dell’Analisi Statistica, ha scelto di essere il più vicina possibile ai propri clienti e agli interessati al mondo dell’analisi dei dati, favorendo la formazione online in questo ambito.

L’azienda ha così deciso di rendere completamente open la propria Video Academy, dove si trovano raccolti i video dei webinar svolti dal 2016: gli appuntamenti uniscono una breve parte teorica sempre affiancata da esempi pratici sull’utilizzo della Soluzione Statistics for Data Analysis.



Temi della Video Academy di SPS



I temi disponibili sono, ad esempio:

• Preparazione dei dati

• Statistics for Data Analysis e fogli di calcolo (Excel) a confronto

• Analisi della varianza

• Regressione

• Analisi di sopravvivenza

• Cluster Analysis

E molto altro ancora.



I Video sono visionabili gratuitamente tramite sito e tramite l’App di Statistics, disponibile sia su GooglePlay sia su AppStore cercando Statistics for Data Analysis.



La Video Academy di SPS è un’area riservata a presentazioni on demand sulla soluzione power by SPSS e da oggi sarà completamente fruibile, senza alcuna registrazione o area riservata ai clienti, in modo da agevolare in questo diverso tempo chi ha la volontà di rafforzare la propria formazione nell’ambito dell’analisi dei dati.

Gli spunti presenti hanno livelli di competenza diversi, dai temi più introduttivi come l’accesso e la preparazione dei dati a quelli più evoluti, come l’analisi della varianza e della regressione.



SPS: Webinar formativi per essere sempre aggiornati

SPS organizza i propri webinar grazie agli spunti che riceve dalle realtà con cui collabora, oltre che dalla sua attenta presenza sul campo.

I webinar di SPS sono un importante tassello di una offerta formativa completa, che unisce a queste panoramiche momenti di approfondimento in aula con training a calendario della durata di alcuni giorni, corsi onsite e on the job, formazione online. I video dei webinar passati sono disponibili nella Video Academy di SPS, da oggi completamente accessibile a tutti.



SPS continua in modalità agile ad essere vicina ai propri clienti quotidianamente e a far sentire il proprio supporto a chi si dedica all’analisi statistica dei dati.



Per informazioni: training@spss.it o 051 252573



---

SPS Srl

SPS da oltre vent’anni supporta i Clienti nella definizione delle soluzioni utili per soddisfare le esigenze di analisi dati. Con questo principio cardine, SPS ha sempre teso all’evoluzione: Statistics for Data Analysis è una soluzione di sua proprietà, che integra al core IBM SPSS Statistics funzionalità aggiuntive che ne esaltano le potenzialità; lato servizi ha ampliato l’offerta in termini di supporto, formazione e consulenza, con una professionalità riconosciuta.

SPS ha maturato rapporti con clienti come: Università, Ospedali, Enti Territoriali e Pubbliche Amministrazioni in generale, ma anche con Enti di Ricerca e Aziende, arrivando a gestire oggi oltre 500 contratti.

SPS è nata nel 1994 come SPSS Italia, distributore autorizzato da SPSS Inc . per la vendita in esclusiva sul territorio italiano della suite di prodotti SPSS. Nel 2009 SPSS Inc . viene acquisita da IBM e SPSS Italia cambia nome in SPS, divenendo Gold Business Partner IBM, Support Provider e Expert Level in Data Science & Business Analytics.

Per un contatto quotidiano, segui SPS sulla sua pagina LinkedIn!

Per informazioni istituzionali visita www.spss.it