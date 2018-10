Lago di Garda tra le destinazioni top per le vacanze in camping

I camping sul Lago di Garda si confermano tra i più amati dai turisti en plein air, secondo l’analisi di fine stagione realizzata da KoobCamp sulla base delle ricerche degli utenti sui siti del network.

I camping sul Lago di Garda si confermano tra i più amati dai turisti en plein air: le strutture ricettive situate sul più esteso dei laghi italiani chiudono la stagione 2018, senza dimenticare i campeggi aperti tutto l’anno, nella Top Ten delle ricerche effettuate dagli utenti all'interno dei portali del network KoobCamp.



All’interno di un panorama che, come da tradizione, premia le vacanze all'aria aperta nelle località di mare e nelle città d’arte, i Camping Lago di Garda ( www.campinglagodigarda.it ) continuano a ritagliarsi un ruolo da protagonista tra chi sceglie di trascorrere ferie e weekend sul lago. In base all'analisi delle ricerche all'interno dei portali KoobCamp, il network europeo specializzato nelle vacanze en plein air, emerge infatti che la stagione 2018 ha visto il Lago di Garda chiudere al sesto posto tra le destinazioni turistiche più desiderate dagli utenti, saldamente all'interno della Top Ten guidata dalla Sardegna, seguita dal Salento (una zona turistica come il Lago di Garda), la Toscana, la Liguria e le Marche. Il Lago di Garda vince sulla Croazia, la Sicilia, l’Emilia-Romagna ed il Trentino-Alto Adige.



Dove si trovano i campeggi sul Lago di Garda più ricercati dagli utenti? Sempre in base all'analisi del network KoobCamp, le ricerche degli italiani premiano principalmente la zona turistica del Lago di Garda, senza particolari distinzioni in termini di località, con il 77% dei visitatori che sono “atterrati” nella pagina generica. Guardando al restante 13% del totale però, è possibile stilare la classifica delle destinazioni turistiche del Lago di Garda preferite da chi utilizza il web per organizzare le vacanze in camping: Lazise svetta con il 14%, seguita nell'ordine da Peschiera del Garda, Desenzano, Sirmione, Bardolino, Malcesine e Torri del Benaco. Lazise è quindi la destinazione più ricercata dagli italiani sul Lago di Garda, un dato che viene rafforzato dalle abitudini di ricerca dei turisti stranieri che ogni anno prendono d’assalto i campeggi sulle sponde del Benaco: 38% sulla pagine della zona turistica, 39% su Lazise, 11% su Bardolino, 4% su Peschiera del Garda e 1% su Desenzano, Sirmione, Malcesine, Manerba, San felice del Benaco per i tedeschi; 36% sulla pagina generale, 50% su Lazise, 6% su Peschiera del Garda, 1% su Bardolino, Desenzano, Sirmione, Manerba per gli olandesi. Da sottolineare, è la decisione con la quale i turisti dalla Germania e soprattutto dai Paesi Bassi puntano decisi sulla località turistica di Lazise (VR) che, dato davvero sorprendente, supera di gran lunga le ricerche della zona turistica generica.



Qual è la regione preferita da chi visita il Lago di Garda? La scelta di Lazise come località turistica preferita dagli italiani e dagli stranieri traina il Lago di Garda Veneto in cima alle preferenze a livello regionale: il versante veneto è il preferito dagli italiani con il 32% delle ricerche, dai tedeschi con il 37% e dagli olandesi con il 28%. Segue la Lombardia con il 23% delle richieste effettuate dagli italiani, il 18% dei tedeschi e il 21,4% degli olandesi. Chiude il Trentino che, nonostante la bellezza dei paesaggi tra lago e montagna, probabilmente paga la ridotta estensione del territorio bagnato dalle acque del lago: 3,23% delle ricerche per gli italiani, 4,11% per i tedeschi e 11% per gli olandesi, con i turisti dei Paesi Bassi che sembrano apprezzare in modo particolare il Garda Trentino.