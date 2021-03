Lago mon amour

Dal territorio bresciano all'Alto Adige, passando per il Trentino, i laghi più suggestivi in cui concedersi una pausa rigenerante a contatto con la natura

Se “Il segreto della felicità è possedere una decappottabile e un lago”, come sostenevano i mitici Peanuts, Slow Drive offre un biglietto di prima classe per realizzare il sogno di spensieratezza, almeno per un giorno. L'azienda specializzata nel noleggio di vetture d’epoca senza conducente, con sede a Padenghe sul Garda (BS), offre l’emozione di un’esperienza on the road, a bordo di una spider decappottabile o di un'auto d’epoca, in completa autonomia e sicurezza sul Lago di Garda, o tra campagne e colline, vigneti, laghi, cime, boschi e paesi, per vivere un’esperienza di viaggio personale, condivisa solo con le persone più care. Sul sito www.classiccartour.eu, con un clic, si sceglie il modello dell’auto preferita e la durata (mezza giornata, un giorno intero o un weekend). (Tel. 0309907712, www.noleggioautodepoca.eu/).



L'idea per un fine settimana di grande relax nel bresciano è suggerita dal Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo di Clusane sul Lago (BS), che domina dall'alto di una collina il Lago d'Iseo ed è immerso tra gli ulivi, in un parco di circa 70 ettari. L'elegante hotel è la meta ideale per scoprire le bellezze del lago, i suoi variegati paesaggi naturali, i parchi, le riserve e le grotte, percorrendo i tracciati ciclabili o i sentieri che si snodano dalla montagna alle sue rive, le vie ferrate e le arrampicate, il golf sui campi attrezzati, ma anche gli sport sull’acqua. Il ristorante aperto solo agli ospiti dell'hotel, è l'approdo gourmet dei buongustai più esigenti in cui provare piatti a base di pesce del lago. (Tel. 0309898051, www.romantikhotels.com). Spostandosi verso Nord, sul versante trentino del Lago di Garda, sorge sul lungolago, il Lido Palace di Riva del Garda (TN), dove concedersi una vacanza di totale rigenerazione di corpo e mente, complici i servizi da 5 stelle Lusso, una avveniristica SPA che propone esclusivi trattamenti di benessere, una cucina raffinata, camere e suite che offrono una vista rasserenante sul grande specchio d'acqua e sulle vette che lo incorniciano. (Tel. 0464 021899, www.lido-palace.it).



A proposito di laghi, come lasciarsi sfuggire il magico Lago di Carezza, protagonista di svariate leggende della Val d'Ega, luogo imperdibile da visitare a partire dal Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (BZ), che dista soltanto pochi chilometri. Immerso in un parco naturale di 45mila mq nel cuore delle vette dolomitiche, con vista spettacolare del Latemar e del Catinaccio, offre un'ospitalità ritagliata su misura ma dal calore familiare, ottima cucina del territorio e un centro benessere di 1500 mq. (Tel. 0471 613113, www.romantikhotels.com). Infine la vista sul Lago di Dobbiaco (BZ) e sul cielo stellato è unica dagli esclusivi glass cube degli Skyview Chalets, a pochi chilometri dalle Tre Cime di Lavaredo. Ogni glass cube nell’abbraccio del bosco – pensato per favorire il relax anche grazie alla presenza dei trucioli di cirmolo - ha la propria Spa privata con sauna a infrarossi e una zona con pareti e tetto totalmente trasparente, per immergersi nel paesaggio. Nella versione deluxe, lo chalet vanta anche una jacuzzi nel terrazzo panoramico. Al di sotto della reception c’è un’enoteca per degustare pregiati vini. Ma la colazione, biologica e a base di prodotti locali, viene servita direttamente davanti la porta dello Chalet. La vista sul Lago di Dobbiaco è fantastica anche dal ristorante “Il Fienile”, in cui assaporare piatti tipici altoatesini reinventati con prodotti a Km 0. (Tel. 0474 973138, www.skyview-chalets.com)