Lamborghini, Meluzzi, Milone e tanti altri sul palco dell'Italian Pavilion tra Cinema, web e eccellenze italiane

Durante la 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia l’Italian Pavilion, dislocato nei saloni Tropicana dell’Hotel Excelsior – Una due giorni dedicata al confronto al festival del Cinema di Venezia, dal cinema al web: punti di contatto ed evoluzione del mercato

“Dalla seduzione alla relazione digitale” questo il titolo della due giorni di scena nella prestigiosa 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Trae spunto dall'omonimo libro pubblicato da “Quaderni Social” e scritto dal giornalista Massimo Lucidi.



Una due giorni dedicata al confronto al festival del Cinema di Venezia, dal cinema al web: punti di contatto ed evoluzione del mercato. Anche quest'anno, il Ministero della cultura, rivolge un'attenzione particolare al festival del cinema, luogo di fervore e crocevia delle cultura italiana, in cui si lanciano tendenze e si riflette su grandi temi attualità, con un occhio sempre rivolto al presente, a fatti e avvenimenti che riguardano il Belpaese e che influiscono poi sulla produzione cinematografica.



Come tutti gli anni, sarà allestito durante la 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia l’Italian Pavilion, dislocato nei saloni Tropicana dell’Hotel Excelsior – un’area conferenze per incontri, premiazioni, presentazioni ed una sala business per incontri one to one.



Ed è proprio lì, presso l’hotel Excelsior che insieme al giornalista e scrittore Massimo Lucidi, il Mibact, ha riservato uno spazio dedicato al confronto in presenza dei protagonisti della filiera cinematografica per un focus sui punti di connessione tra “Cinema e web”.





Ad aprire i lavori dell'incontro saranno i prof. Stefano Zecchi, in collegamento Alessandro Meluzzi e il direttore di Rai vaticano, Massimo Milone. Nel corso della due giorni si inscrive il premio “eccellenza italiana”, che rivolto ai talenti di cui l’Italia eccelle, premia il made in Italy.



Il confronto è impreziosito dalla presenza del Tonino Lamborghini, che in qualità di presidente del premio eccellenza italiana, ha rivolto un discorso ai candidati a Washington sul valore dell'eccellenza e del merito. Inoltre in collegamento da Washington ci sarà Emily Riolo, presentatrice della settima edizione del premio eccellenza italiana.



Al confronto partecipa un folto gruppo di imprenditori arrivati in laguna da ogni parte d’Italia, quali: Sandro Zara, l’editore Roberto Pellegrini, Maurizio Papa, Cesare Ferrari, Guto Biazzetto, il Presidente di International Broker Art, Danilo Gigante, Simone Fecchio, imprenditore calzaturiero, Asia Bretto, nonchè presidenti di associazioni quali:



Andrea Colla, Riccardo Di Matteo, Claudio Mele .



Nell’occasione, sul palco di Italian Pavilion saranno presentati due progetti di valorizzazione del Made in italy e Made in Veneto : “Io sono italiano” e “San Marco Venezia 1204” promosso dallo stesso Andrea Colla.