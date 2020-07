Lancio ufficiale del nuovo Spritz alla Fragola firmato Bocktailed per Pepe in Grani

Nasce dall'ultima collaborazione tra Franco Pepe di Pepe in Grani e Giancarlo Mancino di Mancino Vermouth con lo Spritz alla fragola targato Bocktailed.

Uno Spritz alla Fragola per l'aperitivo migliore

A partire da Luglio, la pizzeria Pepe in Grani del pizzaiolo più famoso al mondo, Franco Pepe, ospiterà un nuovo aperitivo. Lo Spritz alla Fragola sarà ricordo e innovazione in un bicchiere, per accompagnare con dolcezza e complessità le pizze fritte del maestro Franco Pepe.



La nostalgia è il più potente dei sentimenti. Ci porta in luoghi della memoria dove desideriamo andare di nuovo, a volte senza nemmeno saperlo.

E non esiste mezzo migliore del nostro palato, della memoria dei sapori, per tornare in quei luoghi. Il nuovo Spritz alla Fragola Bocktailed firmato Giancarlo Mancino per Pepe in Grani fa proprio questo: una macchina del tempo che ci riporta alla fine del pasto della Domenica. A quando il più fortunato beveva il sugo delle fragole insieme al limone e lo zucchero, direttamente dall’insalatiera, magari leccando quel rivolo rimasto a lato del labbro. Nonne, mamme, padri e bambini: tutti noi abbiamo l’esatta memoria di quel sapore. E da Luglio sarà chiuso in una bottiglia e versato nelle sale della pizzeria di Franco Pepe, a Caiazzo.

La pizza di Franco Pepe non è la migliore del mondo solo per il suo impasto leggero e morbido. Non lo è nemmeno solo per la qualità degli ingredienti. La pizza di Pepe in Grani è tanto speciale perché ogni singolo morso è un racconto: il racconto del nonno che metteva da parte pezzetti di impasto per imbastire pagnotte da donare ai meno fortunati in tempo di guerra. Il racconto della sua infanzia, della sua terra, dell’evoluzione e del pensiero attraverso la semplicità del morso e i gesti delle mani. La pizza dolce con composta di albicocche fatte in casa non si scorda, letteralmente, mai.



E così è la storia di Giancarlo Mancino, che cerca sempre di racchiudere un sentimento, un’emozione o un ricordo nei suoi vermouth e aperitivi (l’ultimo nato, Kopi Mancino Vermouth, è il sapore del tiramisù che mangiava da bambino in Basilicata). L'amicizia decennale tra Giancarlo Mancino e Franco Pepe, iniziata a Milano e consolidata a Hong Kong, ha avuto la sua naturale evoluzione fino ad approdare alla nascita di questo nuovo, fresco, Spritz.

Con questa collaborazione, legata dall’amicizia e dalla stessa visione, hanno voluto compiere due gesti: unire l’aspetto della memoria, intrinseco nei loro prodotti, alla rinascita dello Spritz.



Riportare alla luce un drink ormai categorizzato, nel suo significato originario e con l’aggiunta di un’evoluzione complessa che nasconde in una semplicità solo apparente. Nato per la necessità di aggiungere esperienza al cliente, lo Spritz alla Fragola Bocktailed è stato pensato dal pizzaiolo Franco Pepe per accompagnare le sue pizze fritte, ma sarà piacevole anche come semplice aperitivo o, perché no, per chiudere il dessert in maniera fresca e richiamare il fine pasto di una volta. E verrà servito, a seconda del gusto e delle voglie del cliente, con ottimo prosecco oppure con acqua San Pellegrino, per una beva a più bassa gradazione alcolica.



Memoria ed eccellenza

In una bottiglietta da 100ml è contenuta la base dello Spritz alla Fragola targato Bocktailed per Franco Pepe. L’aggiunta della bolla –lo spritz, dall’austriaco spritzen, spruzzare- sarà il tocco finale a scelta del cliente e parte dell’esperienza.

Il succo proviene da fragole italiane mature, a ricordare la linea di confine con la fermentazione come quando le fragole riposano, condite, in frigorifero, mantenendo una piacevole acidità e dolcezza. La rivisitazione, che per Giancarlo Mancino passeggia sempre a braccetto con il ricordo, risiede nell’uso del suo Mancino Vermouth Bianco invece che del vino (come vorrebbe la tradizione tanto delle fragole a fine pasto, quanto dello Spritz originale).

Le sue note di fiori di sambuco si sposano alla perfezione con la punta amaricante del nuovo Rinomato Bitter Scuro, a breve disponibile sul mercato. A completare la ricetta un altro tocco di rivisitazione: il classico limone che le mamme spremevano per condire le fragole diventa qui un liquore luxury al sapore e ai profumi dei limoni della Campania, il Citrus Tortora.

Con una gradazione di 20% ABV, lo Spritz alla Fragola Bocktailed per Franco Pepe contiene 25 grammi di zucchero per 100ml. Una porzione è pari a circa 12 grammi di zucchero, come un cucchiaino in una tazzina da Espresso, per intendersi.



La Ricetta

Bocktailed è la nuova frontiera dei Ready To Drink. L’ultima avventura di Giancarlo Mancino punta a rendere il moderno trend dei RTD un’esperienza personalizzata e personalizzabile. Già presente all’interno degli alberghi della catena Rosewood, Bocktailed si differenzia dagli altri prodotti per la possibilità di rendere ogni ordine tagliato su misura per l’esigenza del cliente. Bocktailed è rivolto tanto agli hotel– che possono, ad esempio, inserirlo nelle camere- quanto ai ristoranti o alle compagnie aeree.

La ricetta di ogni batch può avvalersi della consulenza di Giancarlo Mancino quanto invece essere al cento per cento del cliente. Non ci sono limiti. E non ce ne sono nemmeno per le etichette e le grafiche: un servizio a 360 gradi per racchiudere il massimo dell’esperienza di un cocktail pronto da bere.





50ML

SPRITZ ALLA FRAGOLA BOCKTAILED

100ML

PROSECCO O ACQUA SAN PELLEGRINO

G A R N I S H

FOGLIA DI LIMONE O FETTA DI LIMONE