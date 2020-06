Laura Armanini è autrice Bestseller con “Saldo E Stralcio Immobiliare”: il libro su come guadagnare con operazioni immobiliari avanzate

La cosa su cui la Armanini insiste particolarmente nel libro è che la tecnica del saldo e stralcio, se imparata e applicata correttamente, può davvero portare il lettore a grandissime soddisfazioni personali ed economiche. Tutto sta, secondo l’autrice, nell’impegnarsi seriamente verso il raggiungimento del proprio obiettivo.

Milano, 30.06.2020 – Operare con successo nell’immobiliare anche partendo da zero? Per molti questo rappresenterebbe un desiderio solo lontanamente realizzabile ma non per Laura Armanini e per il suo libro “SALDO E STRALCIO IMMOBILIARE. Come Diventare il N.1 negli Stralci Immobiliari e Guadagnare Attraverso Operazioni Immobiliari Avanzate.” (Bruno Editore). In 117 pagine l’autrice condivide tutta una serie di consigli ed esempi pratici finalizzati a mettere chiunque nella condizione di operare con successo nel ramo immobiliare. In che modo? Attraverso la tecnica del saldo e stralcio immobiliare in cui l’autrice è specializzata.



“Il mio libro vuole essere una sorta di cassetta degli attrezzi in grado di rispondere a tutte quelle domande che notoriamente un neofita è portato a farsi quando si avvicina per la prima volta al mondo degli investimenti immobiliari” afferma Laura Armanini, autrice del libro. “Al suo interno, spiego come operare con successo attraverso la tecnica del saldo e stralcio, quali sono gli step esatti da affrontare e quali sono gli errori da evitare così da raggiungere grandi soddisfazioni personali ed economiche. Il tutto anche partendo da zero e senza soldi”.



Secondo l’autrice, dopo aver appreso le informazioni necessarie per effettuare la prima operazione immobiliare, ciò che frena maggiormente le persone nel passare dalla teoria alla pratica è il rimandare a domani il primo passo da fare. La cosa su cui la Armanini insiste particolarmente nel libro è che la tecnica del saldo e stralcio, se imparata e applicata correttamente, può davvero portare il lettore a grandissime soddisfazioni personali ed economiche. Tutto sta, secondo l’autrice, nell’impegnarsi seriamente verso il raggiungimento del proprio obiettivo.



“In un momento di grande difficoltà come quello attuale, un libro come questo può davvero rappresentare un’ottima soluzione per tutti coloro che ancora si chiedono se sia davvero possibile raggiungere la libertà finanziaria attraverso gli investimenti immobiliari. Il saldo e stralcio è sicuramente una di quelle tecniche che più di tutte tendono verso quella direzione” afferma Giacomo Bruno, editore del libro. “L’autrice ha saputo strutturare il testo sapendo già a quale tipologia di lettore si sarebbe voluta rivolgere. Faccio riferimento a tutte quelle persone che, pur approcciandosi per la prima volta al mercato immobiliare, hanno voglia di imparare e mettersi realmente in gioco.”



“La serietà professionale e personale di Giacomo Bruno sono da sempre il suo migliore biglietto da visita. L’amicizia e la stima per la quale collaboriamo anche nella realizzazione dei corsi di formazione mi hanno portata ad affidarmi alla sua casa editrice ad occhi chiusi” conclude l’autrice. "Tramite il suo aiuto e quello del suo team, so già che il mio libro raggiungerà tante persone, rappresentando per le stesse un valido strumento per raggiungere la tanto ambita libertà finanziaria”.



Laura Armanini, nata a Cremona nel 1967. Mamma, professionista, imprenditrice e coach immobiliare. Dal 2012 vive a Milano. Qui ha mosso passi importanti nel mondo della formazione e crescita personale. Frequenta corsi di Anthony Robbins, ma fondamentale è il suo incontro con Alfio Bardolla che la fa innamorare del mondo immobiliare scoprendone la passione e l’amore per la tecnica del saldo e stralcio. Tanto studio e tante operazioni fino a ricoprire il ruolo di coach nell’area real estate al fianco di Alfio Bardolla. Aiutare gli altri a raggiungere la libertà finanziaria è una necessità che le nutre l’anima. Mai avrebbe pensato di scrivere un libro ed invece si è riscoperta scrittrice. Grande esperta delle operazioni di saldo e stralcio immobiliare riesce a trasmettere l’entusiasmo e l’etica di questo operare. Scopri di più su: www.armaninilaura.it