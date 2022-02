Lavoretto Estivo: ecco le Aziende che stanno assumendo

L’estate sta finalmente tornando, con le sue fantastiche opportunità lavorative per i ragazzi che vogliono guadagnare qualche soldo facendo dei lavori stagionali tra Giugno e Agosto.

Un lavoretto estivo è quello che ci vuole per fare esperienza, mettere die soldi da parte e tenersi impegnati durante l’estate: si possono conoscere nuove persone e ampliare la propria cerchia di link utili a trovare lavoro.



Cos’è un lavoro estivo?

Un lavoro estivo è un lavoro svolto da un giovane, spesso uno studente o un frequentatore di scuola, durante la pausa estiva . Legalmente, questo tipo di lavoro deve essere svolto con contratto a tempo determinato o con contratto stagionale . Sebbene i lavori estivi di solito non richiedano qualifiche, possono comunque essere una grande opportunità per provare il mondo del lavoro e potrebbero persino portare a un’occupazione a lungo termine su tutta la linea.



A che età puoi iniziare un lavoro estivo?

In Francia l’età legale per iniziare a lavorare è di 16 anni, ma per i lavori estivi puoi iniziare a lavorare a 14 anni . Tuttavia, alcune occupazioni sono soggette a restrizioni (ad es. sono vietati i lavori pesanti, i turni notturni e i lavori negli stabilimenti per bere a tarda notte) e l’orario di lavoro.



Suggerimenti per trovare un lavoro estivo (anche senza esperienza)

I mesi di luglio e agosto vedono fiorire il mercato del lavoro stagionale, sostenuto dal turismo estivo . Tuttavia, per trovare il lavoro estivo dei tuoi sogni, devi essere strategico e candidarti nei posti giusti al momento giusto.



Quando dovresti iniziare la tua ricerca di lavoro estiva?

Per darti le migliori possibilità di ottenere un lavoro estivo in un settore popolare, come un hotel sul mare vicino a una spiaggia scintillante, devi prendere l’iniziativa, idealmente a partire da gennaio ! Quindi pensa in anticipo per l’estate 2022 e fai domanda all’inizio dell’anno, soprattutto per le posizioni e le località più ricercate.



Ma non perdere la speranza per l’estate 2021! Spesso anche l’approccio opposto può portare risultati: se non hai ancora trovato un lavoro stagionale, non è troppo tardi per candidarti. Le offerte di lavoro dell’ultimo minuto si presentano continuamente. E quando il tempo è essenziale, il datore di lavoro potrebbe essere pronto ad assumerti rapidamente.



Settori di lavoro estivi popolari

Quali sono i lavori estivi più richiesti? Ecco i primi cinque settori occupazionali stagionali e alcuni lavori corrispondenti:



Il settore alberghiero — I lavori di receptionist e governante in hotel o campeggi sono particolarmente richiesti — ideali se si desidera lavorare in un’atmosfera vacanziera.

Ristorazione : un lavoro come cameriere, lavastoviglie, portiere di cucina o barista farà al caso tuo se ti piace un ambiente frenetico e lavorare con orari diversi.

Vendita al dettaglio — Impiegato di banca, cassiere, magazziniere, custode di bancarelle del mercato e addetto alla stazione di servizio sono tutti lavori stagionali al dettaglio perfetti per ottenere la tua prima esperienza di vendita.

Intrattenimento e tempo libero — Ti piace lavorare con i bambini o aiutare la tua comunità? Quindi cerca posizioni come allenatore sportivo, baby sitter o leader di un centro di attività o di un campo estivo.

Agricoltura : se ti piace la natura, dai un’occhiata alla raccolta di frutta, verdura o uno dei tanti altri lavori offerti nel settore agricolo quest’estate.