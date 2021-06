Lavoro e pandemia: Seeweb programma la ripresa con un approccio flessibile

Dal richiamo formale di alcune aziende per tornare a lavorare in ufficio al mantenimento di forme ibride da parte di altre, le scelte dei business che organizzano la fase di ripresa non sono poi così scontate.

In uno scenario mondiale che si appresta a introdursi in una cauta fase di ripresa, l’economia e il management aziendale rappresentano il punto di ripristino da cui partire per un graduale ritorno alla normalità.



L’emergenza sanitaria ha portato milioni di lavoratori ad adottare lo smart working e a dover fronteggiare tutte le difficoltà che una simile inaspettata evenienza ha comportato. Nel panorama attuale, le aziende stanno iniziando a ripensare l’organizzazione lavorativa, delineando un quadro in cui da un lato si collocano i sostenitori della prosecuzione futura del lavoro agile, mentre dall’altro il richiamo formale alle scrivanie si fa sempre più concreto.



Ogni settore industriale sta adottando misure specifiche, cercando di rivalorizzare, nei limiti del consentito, gli elementi di socialità e collettività indeboliti dalla pandemia da Covid19. Per questo, molte realtà aziendali stanno valutando il mantenimento di uno stile ibrido, in cui gestire la settimana lavorativa tra la presenza in ufficio obbligatoria e il lavoro da remoto, permettendo così di rispettare la capienza massima di persone consentita in sede.

Anche Seeweb, provider di servizi IT italiano, ha iniziato a fare passi concreti in tal senso. Nei primi mesi del 2020, l’azienda aveva già avuto conferma di un’evidenza già nota da tempo: l’operatività e la produttività hanno continuato a viaggiare su binari stabili, senza sostanziali cambiamenti al di là di quelli logistici dovuti all’emergenza. Tenendo su un livello organizzativo separato i data center manager, per i quali il monitoraggio delle macchine non ha mai avuto interruzioni, fino ad oggi le modalità lavorative sono rimaste a discrezione dei lavoratori sfruttando, di fatto, un approccio misto.



Rispetto alle realtà che hanno comunicato disposizioni più rigide per mezzo di un richiamo ufficiale presso le sedi, Seeweb si colloca in una dimensione flessibile, orientata all’ascolto delle necessità dei dipendenti, da quelle personali a quelle legate alla distanza tra città di provenienza e di lavoro. Considerando l’ampia varietà delle potenziali variabili che condizionano la scelta dell’una o dell’altra modalità, l’azienda ha deciso di tutelare ogni esigenza individuale attraverso un’organizzazione libera del lavoro agile. Si è, quindi, ricorso ad un sondaggio interno i cui feedback hanno costituito l’inizio di una fase distinta dalla scelta di rientrare o meno in azienda - per qualche giorno a settimana - su base autonoma e volontaria.



La possibilità di recarsi in ufficio resta sempre valida, il tutto nel rispetto degli spazi e del numero di persone consentito nei vari reparti aziendali. Analogamente, il lavoro flessibile continua ad essere agevolato in un’ottica di benessere personale e comunione tra esigenze individuali e professionali.







