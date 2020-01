Lazio: incentivi per progetti di internazionalizzazione ed innovazione digitale

Pubblicati sul Bollettino Ufficiale 2 nuovi bandi POR FESR 2014-2020 della Regione Lazio a sostegno delle imprese che investiranno in progetti di internazionalizzazione o progetti per l’innovazione digitale.

Gli incentivi finanziano micro, piccole, medie imprese e liberi professionisti con sede operativa nel Lazio.



Progetti di internazionalizzazione



Il Bando “Progetti di internazionalizzazione” incentiva i processi di internazionalizzazione di MPMI e professionisti, sia in forma singola che aggregata (fino ad un massimo di 6 imprese o professionisti).

I progetti di internazionalizzazione ammessi riguardano:

A – Cooperazione industriale, commerciale e di export in mercati esteri ritenuti prioritari per la ricerca di collaborazioni industriali, commerciali e di esportazioni di prodotti e di servizi regionali;

B – Acquisizione di servizi specialistici per l’internazionalizzazione;

C – Attività volte a migliorare anche ai fini dell’esportazione la qualità della struttura e del sistema produttivo e acquisire certificazioni attinenti alla qualità e alla tipicità dei prodotti e ai sistemi ambientali.

L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammesse, fino ad un importo massimo di 200.000 €. L’investimento minimo deve essere pari a 30.000 €.



Tipologie di spese ammesse al Bando “Progetti di internazionalizzazione”



Le spese ammesse devono essere sostenute dopo il 24 dicembre 2019 e riguardano:

- Spese progettuali (A, B e C)

A – Cooperazione industriale, commerciale e di export in mercati esteri ritenuti prioritari per la ricerca di collaborazioni industriali, commerciali e di esportazioni di prodotti e di servizi regionali:

Partecipazione a manifestazioni fieristiche, saloni internazionali ed eventi commerciali all’estero;

Progettazione e realizzazione di eventi promozionali volti alla valorizzazione di filiere e reti di imprese: organizzazione, partecipazione ad eventi o realizzazione di show room temporanei all’estero o in Italia, fuori dal Lazio, collegati a fiere e saloni internazionali;

Azioni di promozione, comunicazione e marketing strumentali alle attività precedenti.

B – Acquisizione di servizi specialistici per l’internazionalizzazione:

Consulenza strategica per l’elaborazione di un Piano di penetrazione commerciale in un determinato Paese e settore;

Consulenza strumentale al progetto di internazionalizzazione, relativo all’assistenza tecnico-specialistica, come studi di pre-fattibilità, contrattualistica internazionale, consulenza legale, fiscale e doganale, certificazioni estere, ecc…;

Spese relative al Temporary Export Manager e al contratto di consulenza specialistica relativo ad integrazione di funzioni aziendali e funzionali al progetto di internazionalizzazione.

C – Attività volte a migliorare anche ai fini dell’esportazione la qualità della struttura e del sistema produttivo e acquisire certificazioni attinenti alla qualità e alla tipicità dei prodotti e ai sistemi ambientali:

Investimenti materiali e immateriali finalizzati al progetto di espansione su nuovi mercati, come la registrazione e protezione del marchio o di altri diritti industriali nei mercati esteri di destinazione;

Investimenti materiali e immateriali, per diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, in funzione delle attività di internazionalizzazione previste dal Piano di Investimenti per l’Export.

- Spese del personale: calcolate a forfait pari al 20% delle spese progettuali.

- Costi indiretti: calcolati a forfait pari al 5% delle spese ammissibili.

Per accedere al Bando Lazio “Progetti di internazionalizzazione” si potrà presentare domanda dal 18 febbraio al 25 giugno 2020.



Progetti di innovazione digitale



Il nuovo bando della Regione Lazio sostiene i processi di innovazione digitale di MPMI e professionisti, in forma singola o aggregata (massimo 6 imprese), presenti sul territorio regionale.

I progetti ammessi prevedono l’adozione di uno o più sistemi tecnologici o digitali, finalizzati ad introdurre innovazioni nei processi produttivi, logistici, organizzativi e commerciali, quali ad esempio: digital marketing, e-commerce, punto vendita digitale, amministrazione e sicurezza digitale, sistemi coerenti con i paradigmi di Industria 4.0, ecc…

L’incentivo previsto dal Bando POR FESR “Progetti di innovazione digitale” consiste in un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammesse, fino ad un massimo di 200.000 €.



Tipologie di interventi ammessi al Bando “Progetti di innovazione digitale”



Spese progettuali (non inferiori ad 40.000 €):

- acquisto di attrezzature, strumenti, sistemi, dispositivi, software, applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento;

- acquisizione di brevetti, licenze, know-how;

- acquisto di nuovi servizi erogati in modalità Cloud Computing e SaaS (Software as a Service), System Integration applicativa e connettività dedicata;

- servizi di personalizzazione dei sistemi e delle soluzioni digitali adottate;

- premi per l’ottenimento della fideiussione;

- servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo e all’adozione di tecnologie ICT (massimo 20% del totale di cui alle lettere a, b,c, d, e).

Costi del personale: calcolati a forfait pari al 20% delle spese progettuali.

Costi indiretti: calcolati a forfait pari al 5% delle spese progettuali.

L’investimento minimo di spesa deve essere pari ad almeno 50.000 €.

Lo sportello del Bando Lazio per “Progetti di innovazione digitale” aprirà dal 4 marzo al 21 aprile 2020.