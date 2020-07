Le Agenzie di viaggio online bloccano migliaia di rimborsi dei clienti Ryanair

Ryanair in aiuto dei clienti con la nuova opzione "Customer Verification" ("Verifica Cliente")

Ryanair, la più grande compagnia aerea europea, ha annunciato che, oltre all’obiettivo di evadere il 90% di tutti i rimborsi in contanti entro la fine di luglio, ha introdotto una nuova nuova procedura e istruzioni video (disponibili qui e sul Ryanair.com) per i clienti ai quali è stato impedito di ottenere il rimborso di biglietti acquistati tramite agenzie di viaggio online. Questi siti web non autorizzati come Kiwi.com, Last Minute.com, On The Beach e Love Holidays (solo per citarne alcuni) trasmettono a Ryanair dati di contatto non validi associando nomi di clienti a carte di credito "virtuali", e impediscono di che i rimborsi vengano pagati direttamente ai clienti Ryanair.



Questa nuova opzione "Customer Verification” ("Verifica cliente") aiuterà le migliaia di clienti che non sono stati in grado di ottenere un rimborso a causa di intermediari non autorizzati, che occultano i dettagli dei contatti e dei pagamenti, e quindi rifiutano di rispondere alle richieste di rimborso avanzate dai clienti.



Nelle ultime settimane, il Customer Service Ryanair è stato inondato di lamentele su questi operatori, che rifiutano di assistere i clienti Ryanair. La compagnia invita i clienti che hanno acquistato attraverso questi intermediari non autorizzati, pagando oltretutto un sovrapprezzo, a richiedere il rimborso direttamente a Ryanair, attraverso il nuovo modulo "Customer Verification” ("Verifica cliente") disponibile sul sito Ryanair.com.



Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson ha affermato: “Stiamo rimborsando con successo milioni di clienti che hanno prenotato direttamente con noi, poiché disponevamo di contatti e-mail e dettagli di pagamento validi; tuttavia non siamo stati in grado di gestire le richieste di migliaia di clienti che hanno prenotato tramite questi siti Web non autorizzati, a causa del contatto e dei dettagli di pagamento fittizi inseriti al momento della prenotazione sul sito Web di Ryanair.



Queste pratiche anti-consumatore dovrebbero essere esaminate dalle associazioni e dalle autorità competenti per la tutela dei consumatori (CAA e CAR), per garantire che questi operatori non autorizzati siano costretti a fornire contatti accurati, in modo che Ryanair possa elaborare rimborsi, cambi di volo e notifiche di viaggio urgenti.



In molti casi questi intermediari non autorizzati stanno truffando i clienti applicando un sovrapprezzo; inoltre, prenotando sul sito Web di Ryanair con falsi contatti e senza la carta di credito del cliente, chiedono rimborsi da parte dei clienti reali attraverso queste identità fittizie e, in alcuni casi, rifiutando di trasferire questi soldi ai clienti. Per proteggere i clienti, Ryanair ha creato una semplice procedura online di "Customer Verification” ("Verifica cliente") e istruzioni video, che consentono ai clienti di essere rimborsati direttamente da Ryanair.



I clienti dovrebbero sempre prenotare direttamente con Ryanair per assicurarsi le tariffe più basse, poiché questi intermediari inducono in errore con costi aggiuntivi nascosti e forniscono dati di contatto e pagamento non validi che rendono impossibile, per i clienti, ricevere rimborsi o importanti informazioni di viaggio direttamente da Ryanair”.



Ryanair è la prima compagnia aerea a ricevere il sigillo "OK Codacons"



Ryanair è stata premiata con due su tre trifogli - viola e blu - e ha anche avviato la procedura per ottenere il trifoglio giallo sulla base del suo impegno ambientale come compagnia aerea più verde e pulita d'Europa. Trifoglio viola: Azienda affidabile con contratti customer-friendly, termini e condizioni trasparenti e un servizio clienti efficiente. Trifoglio blu: Azienda 4.0 con un sito Web intuitivo, una politica sui cookie trasparente e un uso corretto dei social media.



