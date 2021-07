Le attività per le famiglie con bambini nel mese di luglio al MART di Rovereto-Trento

Le stanze dell'arte #1. Domenica 4 luglio 2021 (ore 10.00-11.30 ) Galleria Civica di Trento A cura di Annalisa Casagranda

MART - MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO











A partire da luglio, i laboratori Little Mart tornano anche in Galleria Civica,

la prima domenica del mese.





LITTLE MART



Domenica 4 luglio 2021

ore 10.00-11.30

Galleria Civica di Trento

Le stanze dell'arte #1

a cura di Annalisa Casagranda



Primo appuntamento di una serie di tre nuovi laboratori dedicati alla mostra Camera Picta, dove gli artisti si confrontano con la tradizione dello spazio dipinto, in dialogo con il ciclo di affreschi di Torre Aquila al Castello del Buonconsiglio. In questo incontro giocheremo con le geometrie della pittura di Esther Stocker e sperimenteremo la tecnica della stampa con timbri datari alla maniera di Federico Pietrella. Dai 5 ai 10 anni.

Costo: € 5 a bambino

(gratuito per gli adulti accompagnatori).

Prenotazioni fino alle 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it, T 0464.454135-108; nel fine settimana presso la biglietteria della Galleria Civica, T 0461.985511.



Domenica 4 luglio 2021

ore 15.00-16.30

Casa d'Arte Futurista Depero

Depero a New York

a cura di Annalisa Casagranda



Il grande plastico creato da Gaetano Cappa per il Mart, ricostruzione tridimensionale della città di New York fatta a immagine e somiglianza di Depero, è al centro di un laboratorio che ripercorre le tracce dell’artista futurista nella metropoli americana. Un viaggio nella fantasia, per divertirsi a scoprire e a immaginare sempre nuovi particolari tra grattacieli e metropolitane, insegne luminose e ruote panoramiche. Dai 5 ai 12 anni.

Costo: € 5 a bambino

(gratuito per gli adulti accompagnatori).

Prenotazioni fino alle ore 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it, T 0464.454135-108;

sabato e domenica: T 0464.438887.



Domenica 11 luglio 2021

ore 15.00-16.30

Area educazione del Mart

Quante Veneri!

a cura di Annalisa Casagranda



Un laboratorio alla scoperta delle tante Veneri protagoniste della mostra Sandro Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo. Gli artisti contemporanei hanno interpretato quel modello di bellezza in molti modi diversi e il laboratorio trae spunto, in particolare, dalle silhouette moltiplicate delle opere di Ceroli e di Fioroni, da quelle morbide di Tacchi e dagli assemblage di Muniz. Dai 5 ai 12 anni.

Costo: € 5 a bambino

(gratuito per gli adulti accompagnatori).

Prenotazioni fino alle ore 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it, T 0464.454135-108;

sabato e domenica: T 0464.438887.



Domenica 18 luglio 2021

ore 15.00-16.30

Terrazze del Mart

Gioca con Fortuna Dino

a cura del Tavolo dei musei di Rovereto e della Vallagarina, con VisitRovereto



Fortuna Dino è la mascotte della rete dei musei di Rovereto e della Vallagarina e dà il nome a questo progetto nato per animare spazi pubblici con un grande gioco dell'oca calpestabile. Procedendo di casella in casella, i partecipanti affrontano sfide che li introducono ai temi che contraddistinguono il lavoro dei diversi musei (arte, storia, scienza). Dai 5 ai 12 anni.

Costo: € 5 a bambino

(gratuito per gli adulti accompagnatori).

Prenotazioni fino alle ore 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it, T 0464.454135-108;

sabato e domenica: T 0464.438887.



Domenica 25 luglio2021

ore 15.00-16.30

Area educazione del Mart

Storie d’artista: Yayoi Kusama

a cura di Annalisa Casagranda



Ogni mese l'Area educazione del Mart, in collaborazione con Mart Shop, presenta alcuni libri per bambini dove sono protagonisti gli artisti. Questo appuntamento è dedicato a Yayoi Kusama, l'artista giapponese celebre per i suoi pois colorati e soggetto di un albo illustrato di Fatatrac editore. Dopo la lettura del libro, i bambini potranno sperimentare vari modi per creare con tantissimi puntini colorati. Dai 4 ai 10 anni.

Costo: € 5 a bambino

(gratuito per gli adulti accompagnatori).

Prenotazioni fino alle ore 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it, T 0464.454135-108;

sabato e domenica: T 0464.438887.



VISITE ANIMATE



Le visite animate alle Collezioni del Mart e alla Casa d'Arte Futurista Depero, dedicate alle famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni, propongono un'esperienza immersiva e coinvolgente a contatto con le opere d'arte del museo.

Possono essere prenotate in qualsiasi giorno e orario di apertura e prevedono due diversi percorsi: un itinerario all'interno delle Collezioni dedicate all'arte moderna al Mart in Corso Bettini e una visita-laboratorio intitolata Depero spettacolare alla Casa d'Arte Futurista, in Via Portici.

Costo: € 60 per gruppo (max 10 persone) + € 1 di prevendita.

Prenotazioni: 800 397760.



COLONIA DIURNA



23-27 agosto e 30 agosto-3 settembre 2021

ore 8.30-17.00

Mart, Area educazione

Holiday on Mart Summer



Sono ancora aperte le iscrizioni alla colonia diurna del Mart, in programma nelle due settimane di fine agosto e inizio settembre.

Al Mart di Rovereto, bambini e ragazzi possono vivere un’esperienza creativa ed educativa a tutto tondo: sperimentando in modo divertente le tecniche e i linguaggi dell’arte contemporanea, esplorando le sale espositive, partecipando ad attività motorie e di espressione corporea, a laboratori e letture animate.

Con la supervisione dell’Area educazione del Mart, la colonia è curata da mediatori di CLA-Mimosa, educatori esperti che da tempo lavorano al Museo.

Anche quest’anno, il progetto si adegua alle linee guida per la sicurezza sanitaria, rispettando le norme anti COVID-19.

La colonia diurna prevede un orario dalle 8.30 alle 17.00 con la possibilità di richiedere, senza ulteriori costi, l’anticipo alle 8.00 e il posticipo fino alle 17.30. Le merende verranno servite nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, con confezioni rigorosamente monouso, e il pranzo si terrà presso una struttura accreditata, raggiungibile a piedi dal museo.

Holiday on Mart accoglierà, in ordine di iscrizione, bambini e ragazzi (dai 5 ai 12 anni) fino a un massimo di 24 partecipanti, suddivisi in due gruppi omogenei per età.

Costo:

€ 160 alla settimana (€ 140 per chi iscrive più di un bambino o frequenta entrambe le settimane).



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI



Area educazione e mediazione culturale del Mart, Corso Bettini 43, Rovereto

T. 0464.4541135-108, education@mart.tn.it (dal lunedì al venerdì mattina)



www.mart.tn.it/educazione



MART ROVERETO

Corso Bettini 43, 38068

Rovereto (TN)

T 0464 438887

Numero verde 800 397760

info@mart.trento.it