Le auto a noleggio a lungo termine preferite dalle donne

Osservatorio brumbrum: numeri e tendenze del pubblico femminile sul noleggio a lungo termine per privati.

Sono sempre di più le persone che si affacciano sul mondo del noleggio a lungo termine. Si tratta di un nuovo modo di concepire l’auto, che diventa un servizio e non più un bene da possedere. All’interno di un canone mensile sono inclusi moltissimi servizi oltre al puro noleggio della vettura: manutenzione ordinaria, straordinaria, assicurazione e assistenza stradale. La classica formula “senza pensieri”.

Nonostante un 2020 tutt’altro che semplice, quasi 200.000 italiani quest’anno si sono affidati al noleggio a lungo termine. È un mercato in grande crescita, che sta riscuotendo un successo crescente tanto tra le donne quanto tra gli uomini. brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, ha effettuato una ricerca sulle abitudini e sulle preferenze delle donne nell’ambito del noleggio a lungo termine per privati. Vediamo quanto è emerso in questa analisi, realizzata avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum, il proprio osservatorio di rilevazioni e indagini statistiche online in ambito automotive.





Stravincono le utilitarie



Nel noleggio a lungo termine per privati le auto preferite dalle donne sono le utilitarie. Si tratta di automobili adatte alla città, i veicoli perfetti per ogni situazione. Ford Fiesta, Renault Clio e Citroen C3, sono alcune delle possibili utilitarie disponibili su brumbrum a noleggio a lungo termine, che sono state scelte dal 48% delle clienti nel 2020. Al secondo posto i SUV con il 26%, guidati da Nissan Qashqai, Peugeot 3008 e Kia Sportage. Seat Arona, Renault Captur e Hyundai Kona portano i crossover al terzo posto in questa speciale classifica con il 22%. Fuori dal podio citycar, berline e station wagon.





Il benzina domina, l’ibrido batte il diesel



Vedendo le vetture a noleggio preferite dalle donne, è chiaro che la motorizzazione prediletta sia il benzina. Questa tipologia di alimentazione è scelta da più della metà delle clienti di brumbrum, issandosi al 55%. Al secondo posto addirittura l’ibrido, che batte di oltre 10 punti percentuali il diesel, a dimostrazione di una particolare attenzione alle tematiche ambientali. Fuori dal podio GPL, metano ed elettrico.





Automatico in crescita



Per ultimo chiudiamo con il cambio. Nel mondo del noleggio a lungo termine c’è ancora una certa disparità tra automatico e manuale. La trasmissione automatica è scelta dal 23% delle clienti, contro il 77% del manuale. Nonostante la grande differenza, l’automatico è in crescita rispetto al passato: con la sempre maggiore diffusione delle vetture ibride, è comunque molto probabile vedere il pareggio delle vetture automatiche nel prossimo futuro.





