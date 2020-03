Le auto più vendute online in Italia nel 2019, regione per regione

Osservatorio brumbrum: numeri e tendenze nell’acquisto in rete di auto usate in tutte le regioni d’Italia nel 2019

Si chiude un 2019 positivo per il settore dell’auto. Sono quasi 2 milioni le vetture nuove vendute ormai lo scorso anno, a cui si aggiungono i ben 3.102.893 passaggi di proprietà. L’usato termina il 2019 con un incoraggiante +0,5% rispetto al 2018. Ma quali sono state le vetture più vendute online? Andiamo a scoprire la classifica delle auto preferite dagli italiani, regione per regione.



Il 2019 è finito ed è tempo di bilanci, anche nel mondo dell’auto. Guardando i risultati il settore è in salute: il nuovo chiude con un +0,3% rispetto all’anno scorso, va ancora meglio nell’usato, +0,5% e oltre 3 milioni di auto passate di mano. Ma chi vince la classifica delle auto più vendute nel nostro Paese? La classifica parla chiaro e Fiat Panda continua ad essere l’auto più acquistata. brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, ha stilato la classifica delle auto preferite dagli italiani avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum. L’Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili che nel 2019 hanno fatto più vendite in rete in tutte le regioni d’Italia.





Trionfa Fiat Panda

La famosissima vettura italiana è al primo posto tra le auto più vendute nel nostro paese con buon margine sulla concorrenza. Vince la classifica, è al primo posto in ben 10 regioni, ma soprat-tutto è sempre nella top five in tutte le altre tranne che in Sardegna. Guardando le tipologie di veicoli, le utilitarie dominano con oltre il 30% di media, sfondando quota 40% in Campania. Bene le berline con quasi il 20%, chiudono il podio i SUV, che battono station wagon e crossover.







Trionfa FCA, Volkswagen Golf al secondo posto

Panda primeggia, ma tutto il marchio FCA ottiene grandi risultati con diversi modelli in classifica. Fiat 500 vince in Lombardia ed è sul podio in altre 10 regioni, oltre a chiudere al terzo posto nel totale delle vetture più vendute. Nonostante sia fuori di produzione, Punto domina in Puglia, bene Lancia Ypsilon e 500L, Giu-lietta tiene alto l'onore di Alfa Romeo in Molise e Sardegna, clamoroso quarto posto di Jeep Renegade in Piemonte e Lombardia, ottenuto grazie a ottimi dati di vendita nella seconda parte dell’anno. Ma non c’è solo FCA nelle classifiche: l’altra grande protagonista che rompe il monopolio marchio torinese è Volkswa-gen Golf. La storica vettura tedesca è al secondo posto nella classifica generale delle più vendute e trionfa in cinque regioni. L’unica regione dove non c’è al primo posto un’auto del gruppo Fiat o Golf è nel Lazio, dove vince smart fortwo. Degne di nota le buone performance in alcune regioni di BMW serie 1, Audi A4 Avant e Mercedes Classe A. Di seguito invece la top ten generale di tutta Italia.







Diesel in grande calo al nord, male l’ibrido

Per ultimo parliamo di alimentazioni. Se nel mercato del nuovo il diesel nel 2019 ha perso oltre il 10% ri-spetto all’anno precedente, nel settore dell’usato fa registrare un clamoroso +3% rispetto al 2018. Due auto su tre vendute online sono a gasolio. Le regioni trainanti sono ubicate nel sud Italia: il diesel ha anco-ra oltre il 75% del mercato in Basilicata, Molise e Sicilia. Al nord invece è in costante calo, dove invece si re-gistra una crescita del benzina, che conquista il 30% del mercato in Lombardia, Liguria e Piemonte. GPL in-vece è fermo al 5%, metano al 2%. Irrisori risultati di ibrido ed elettrico.