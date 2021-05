Le Bibite Sanpellegrino mettono in mostra l'inimitabile gusto italiano attraverso un percorso di affissioni artistiche digitali

Nel mese di marzo le Bibite Sanpellegrino in collaborazione con IED Milano hanno dato vita ad una Instagram Exhibition grazie alla creatività e al talento di 24 giovani studenti Fino al 30 maggio, le creatività si trasferiscono anche nelle vie di Porta Nuova dando così visibilità massima a tutte le opere degli studenti

Fotografie, illustrazioni e motion design: le opere d'arte di 24 giovani studenti IED colorano le strade del centro di Milano in un percorso di affissioni artistiche digitali. Un'innovazione nell'ambito della comunicazione di un'azienda e che rappresenta il coronamento finale di un percorso che ha visto le Bibite Sanpellegrino valorizzare e premiare il giovane talento italiano. In collaborazione con IED Milano, le Bibite hanno dato vita, dapprima, a una Instagram Exhibition, materializzatasi, oggi, opera dopo opera, in un percorso open air in 9 tappe nella zona di Porta Nuova, condividendo in questo modo la creatività dell’inimitabile gusto italiano direttamente con la città e con i suoi visitatori.



Il percorso artistico è frutto del creative talent “Inimitabile Gusto Italiano” indetto dalle Bibite Sanpellegrino con l’obiettivo di celebrare il talento creativo e fare un omaggio al gusto italiano. I 24 giovani studenti sono scesi in campo e, con il loro impegno ed entusiasmo, hanno reinterpretato, attraverso un linguaggio artistico contemporaneo, l’essenza di un brand storico come Bibite Sanpellegrino: dagli ingredienti ai territori, ai prodotti stessi. Dal mese di marzo gli artwork sono protagonisti della pagina Instagram delle Bibite Sanpellegrino che hanno successivamente deciso di dare ulteriore visibilità al progetto e ai giovani artisti che hanno preso parte al lavoro.



“Il Gruppo Sanpellegrino sostiene l’ambizione e l’impegno dei giovani che rappresentano il futuro del nostro Paese, e lo abbiamo fatto ancor di più in un anno complesso come quello che stiamo vivendo – ha commentato Stefano Marini, CEO Gruppo Sanpellegrino. – Continuare a dare loro visibilità, significa creare valore condiviso e offrire all’intera società l’idea di un domani. La continua valorizzazione dell’estro creativo italiano è fondamentale ed è legata, da sempre, al nostro successo in Italia e nel mondo.”



Da via Vespucci a Piazza Alvar Alto, da Piazza Gae Aulenti a Via Capelli passando per via Viganò fino ad arrivare a Via Castiglioni, le tappe si snodano per le vie di Porta Nuova illuminando gli spazi attraverso i ledwall resi suggestivi e spettacolari dalle opere dai giovani talenti IED.



"Sono due le parole di particolare importanza che vorrei comunicare oggi: Talento e Condivisione. Bibite Sanpellegrino hanno scelto di condividere la loro storia con il talento dei nostri studenti e il risultato finale del progetto è la migliore dimostrazione di come un'azienda creda e investa nei giovani e nel futuro" - commenta Giovanni Ottonello, Art Director IED e membro della giuria di valutazione degli artwork prodotti dagli studenti per celebrare l'inimitabile gusto italiano.



Il Gruppo Sanpellegrino, di cui le Bibite fanno parte, da sempre offre grande supporto ai giovani con progetti di valorizzazione del talento ed esperienze di formazione, consapevoli del fatto che puntare su di essi garantisce un futuro all’azienda, alla società e all’intero Paese.