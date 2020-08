Le Boat: tutti a bordo alla scoperta dei sapori d'autunno navigando sui canali di Italia e Francia

Ancora vacanze in sicurezza e lontano dall’affollamento a bordo delle “case galleggianti” di Le Boat alla scoperta dei sapori d’autunno in Italia e in Francia

La fine dell’estate e l’autunno regalano colori, profumi, sapori e paesaggi che rendono questo periodo dell’anno speciale e unico. Per chi ha possibilità di godersi una vacanza o anche solo qualche giorno “fuori stagione” ed è un estimatore del sapiente connubio tra cibo e vino, niente di meglio che navigare con Le Boat sui canali d’Italia e di Francia a bordo di comode “case galleggianti” dotate di tutti i comfort e in tutta sicurezza, in compagnia dei propri familiari o degli amici fidati.

Le Boat, leader europeo del noleggio di houseboat in self drive in Europa (senza necessità di patente nautica), propone un ricco programma di itinerari che, fino alla fine di ottobre, portano alla scoperta delle destinazioni votate alla vendemmia e al buon cibo: ovvero, ricche tavole accompagnate da ottime etichette, visitando regioni vitivinicole celebrate in tutto il mondo, come il Bordeaux in Aquitania o i celebri vigneti di Sancerre nella Valle della Loira, oppure quelli del Languedoc, navigando sul Canal du Midi. Settembre e ottobre sono mesi ideali per visitare anche altre regioni francesi, come la Camargue, con la selvaggia natura provenzale e il Lot, ideale per gli sport acquatici. Per chi, invece, preferisce restare in Italia, il Veneto con l’intera Laguna di Venezia così come il Friuli sapranno deliziare i palati più esigenti con piatti gourmet accompagnati da vini di valore.

E in più con la possibilità di accedere a delle tariffe molto interessanti - con sconti fino al 20% per chi prenota entro il 31 agosto (minimo 3 notti) – sempre presenti su www.leboat.it. E con la formula “Naviga con fiducia”, si può modificare gratuitamente la prenotazione fino al giorno dell’imbarco.



Dell’Aquitania era innamorato il re Enrico IV, cui Shakespeare fa dire “buona cucina e buon vino, è il paradiso sulla terra”: una regione che offre un’occasione unica per unire gastronomia e turismo fluviale, navigando lungo il Canal de Garonne tra Bordeaux e Tolosa, scoprendo città e paesini suggestivi come Agen (famosa per una varietà di prugne) e la Montauban di mattoni rossi, oppure la pittoresca Nérac, lungo il fiume Baïse. Tra i vini: armagnac, il dolce jurançon e uno dei più celebrati vini del mondo, il bordeaux, che è la base di molti piatti, dal pesce alla carne. Non mancano i formaggi, a partire dallo squisito Ossau Iraty, da latte di pecora, uno di quei rari formaggi che ha mantenuto negli anni una tecnica di lavorazione artigianale e una filiera produttiva tutta locale.

Situato nella regione vinicola della Linguadoca, il Canal du Midi in barca è ideale per la degustazione di vini. Si possono visitare i vigneti e le cantine e partecipare a una degustazione gratuita. Trèbes, Homps, Ventenac, Paraza, Marseillette e Capestang sono alcuni dei paesini più amati dai veri amanti del vino. Qui si può spaziare tra i vini bianchi che si producono vicino alla costa e che hanno una vocazione decisamente marina, per passare poi a quelli con carattere più forte delle colline e dell’interno. Tra le specialità regionali, il cassoulet, una specialità gastronomica di Castelnaudary a base di fagioli e carne cotti a fuoco lento. Non manca il miele delle Cévennes, dall’aroma intenso, che si sposa bene con il pélardon, un formaggio di latte crudo di capra.

Meno conosciuto ma senz’altro affascinante, è il Lot, nel sud ovest della Francia, dove Le Boat propone una crociera con partenza da Douelle alla volta della città medievale in stile gotico di Luzech, Cahors e Saint-Cirq-Lapopie. Il tutto navigando sul Lot, settimo fiume più lungo di Francia, tra fertili vallate, gole e altipiani calcarei. Tra i vigneti, quelli di Puy-l’Évêque, città medievale nei pressi di Cahors e tra le tradizioni culinarie, ci sono la garbure, una zuppa tradizionale con cavolo verde e carne di oca, e il gâteau à la brioche, un insolito dolce allo spiedo che si cuoce davanti al caminetto. Tra gli immancabili formaggi, il rocamadour, un caprino molto saporito e il roquefort, un formaggio a pasta erborinata sempre a base di latte di pecora.

Facile da navigare per via della pochissime chiuse, la Camargue consente di navigare a bordo della comoda casa galleggiante di Le Boat lungo il Canal du Rhône à Sète e l’Étang de Thau. Lagune, spiagge, canneti e fenicotteri rosa... la natura della regione è sorprendente. E non soltanto, perché nella città fortificata di Aigues-Mortes è possibile immergersi in un passato ricco di storia. Rosmarino e sale sono i profumi della Camargue, insieme alla carne di toro che qui viene marinata nel vino e poi cotta sotto forma di spezzatino per diverse ore a fuoco lento. Si chiama Gardianne de taureau e si trova in tutti i ristoranti; accompagnata con il riso, altro tipico ingrediente della Camargue. Essendo una terra a contatto con il mare, un’altra specialità immancabile sono le telline, da provare crude o con limone e olio e ancora con pomodoro e aglio, altro elemento tipico della zona. Olive e tomini di capra non possono poi mancare sulla tavola.

Restando in Italia, si può optare per una crociera a/r da Casale sul Sile, con possibilità di raggiungere facilmente Venezia, oppure da Precenicco, nel Friuli, ideale per una vacanza all’insegna della tranquillità. Con possibilità naturalmente di assaggiare ottima cucina e altrettanto celebri vini. Alcuni dei più celebri bianchi al mondo sono prodotti nella generosa terra friuliana, come Sauvignon, Pinot Grigio, il Ramandolo e lo Chardonnay, tra i tanti. Tra le specialità gastronomiche, c’è l’imbarazzo della scelta: si parte dal prosciutto di San Daniele per continuare con i risotti, la selvaggina, il fisco con polenta, pasta e fagioli e il tiramisù, dolce tipico delle Valli del Natisone. E che dire di Venezia e dintorni? Sarde in saôr, baccalà mantecato, fegato alla veneziana, lasagnette con il nero di seppia, risi e bisi … Andando sui vini, si può iniziare con un Prosecco Superiore DOCG e terminare con un Recioto di Soave, un dolce da meditazione. Nel mezzo, una scelta di vini invidiabile.

Le Boat, leader nel settore delle crociere fluviali con le sue houseboat, vere e proprie case galleggianti, un mezzo che offre la possibilità di trascorrere, in totale sicurezza e tranquillità, una vacanza itinerante in compagnia della propria famiglia o degli amici più cari, scoprendo località differenti, provando le specialità locali e dedicandosi ad attività sportive o in pieno relax. Facile da guidare (non è necessaria la patente nautica) l’houseboat è una soluzione ideale per una vacanza in sicurezza, lontano dall’affollamento e per riscoprire il fascino del turismo lento in contesti naturali e paesaggistici unici.



LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO

In linea con le disposizioni di sicurezza dettate dall’emergenza Covid-19 Le Boat ha messo a punto nuovi protocolli di informazione, pulizia, sanificazione. Cinque i punti chiave delle norme di sicurezza Covid-19 di Le Boat: gli uffici delle basi della compagnia seguono tutti i nuovi protocolli di sicurezza in termini di pulizia, dispositivi, segnaletica, distanziamento sociale, ecc, così come le disposizioni per tutto il personale della compagnia. Le imbarcazioni, a fine di ogni noleggio, vengono pulite a fondo e igienizzate con spray disinfettanti su tutte le superfici, il lavaggio della biancheria è effettuato ad alte temperature e i manuali di navigazione, le mappe e ogni altro oggetto presente a bordo viene disinfettato. Anche tutte le procedure relative al check-in e al briefing per la navigazione possono essere effettuate online in anticipo da casa, per ridurre il tempo di permanenza dei clienti nella base di ritiro dell’houseboat, dove in ogni caso ogni ritiro è programmato in modo scaglionato.

Per offrire ai suoi clienti una maggiore tranquillità Le Boat ha, inoltre, esteso a tutte le partenze la formula “Naviga con fiducia”, che prevede di poter modificare gratuitamente la prenotazione fino al giorno dell’imbarco: qualora non fosse possibile prenotare immediatamente per un'altra data, si avrà diritto a un voucher per qualsiasi crociera 2020 o 2021.

Maggiori info sulle norme Le Boat Covid 19: https://www.leboat.it/informazioni-di-viaggio/norme-di-sicurezza-covid-19



Le Boat è il leader europeo nel turismo fluviale, con oltre 50 anni di esperienza nel settore; gestisce una flotta di circa 900 imbarcazioni in una rete di 38 basi di partenza in nove Paesi europei e in Canada. I clienti possono dormire a bordo di barche di varia tipologia - dalle più semplici fino alla classe premium, diverse per stile e livello di comfort – un’ottima sistemazione alternativa a un hotel, con il vantaggio di spostarsi in autonomia e sicurezza sull’acqua. Tutte le barche dispongono di una cucina completamente attrezzata, arredamento confortevole, bagni, docce e riscaldamento, aria condizionata, a seconda del modello. Non è necessaria la patente nautica o una precedente esperienza di guida fluviale; alla partenza, gli istruttori Le Boat impartiscono ai clienti le istruzioni fondamentali per pilotare e condurre la houseboat. A differenza delle altre crociere su fiumi e canali, che seguono un itinerario programmato, Le Boat offre ai suoi clienti numerosi e ulteriori suggerimenti sugli itinerari che consentono di visitare autonomamente le città e i punti di interesse lungo il percorso.

Le Boat fa parte del gruppo Travelopia, la più grande collezione mondiale di brand specialisti di viaggi, ed è all’avanguardia a livello globale per soddisfare le esigenze di coloro che cercano un tipo di viaggio alternativo.