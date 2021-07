Le Chiavi d’Oro al Falisia, a Luxury Collection Resort & SPA di Portopiccolo, prima volta in Friuli-Venezia Giulia

Il prestigioso premio che riconosce i migliori concierge assegnato a Piero Pellizon e Ramon Schuerch del Falisia, a Luxury Collection Resort &SPA di Portopiccolo (Trieste). Sono i primi due concierge a ricevere il riconoscimento nel Friuli-Venezia Giulia.

Il concierge è una figura preziosa negli hotel e nei resort, è colui che può fare la differenza nel servizio: può prenotare un posto all’opera, trovare all’ultimo momento un tavolo libero nel ristorante di grido o ad esempio, per i più fortunati, affittare un elicottero, solo per citare alcune tra le richieste più “consuete” che possono capitargli. Una figura professionale al servizio del cliente e punto di contatto con la realtà del territorio.

Per l’assegnazione delle Chiavi d’oro viene vagliata l’esperienza professionale e la qualità del servizio. La domanda può essere presentata dopo 5 anni di esperienza nel settore come concierge più un successivo periodo da aspiranti di 2 anni al termine dei quali vengono consegnate le chiavi d’oro dalla sezione di appartenenza.

La sezione Triveneta delle Chiavi d’Oro di base a Venezia ha assegnato il prestigioso riconoscimento a Ramon Schuerch e Pietro Pellizzon del Falisia, a Luxury Collection Resort &SPA di Portopiccolo (Trieste). È la prima volta che le chiavi d’oro sono assegnate al Friuli-Venezia Giulia.

Nato in Svizzera, Ramon Schuerch, lascia la precedente carriera nell’aviazione civile per dedicarsi alla promozione del territorio di Trieste che l’ha da subito affascinato e incuriosito. Le sue capacità linguistiche e di contatto con il pubblico gli permettono di inserirsi nel mondo affascinante dell’hotellerie e lo fanno approdare nel 2015 a Portopiccolo.

Piero Pellizon: dopo un’esperienza professionale nel settore musicale a Milano ha iniziato a fare il concierge ad Amsterdam nel 2013 per poi proseguire a Salina, nelle Isole Eolie, e dal 2017 al Falisia promuovendo il territorio in cui è nato e cresciuto.



Il borgo marino di Portopiccolo, in provincia di Trieste, è perfettamente integrato nel suo territorio. È dotato a oggi di 148 unità ricettive: di cui 58 sono le camere e suite del Resort 5***** L Falisia, a Luxury Collection Resort & SPA facente parte del portafoglio Marriott International e 90 sono le residenze in affitto, a breve o lungo termine, di diverse tipologie dal monolocale alla villa messe a disposizione dalla proprietà per qualsiasi tipo di esigenza.

È splendido l’affaccio sul mare e sulla marina del Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa il gioiello della catena Marriott. L’esterno dell’hotel si ispira a una nave ormeggiata in porto così come gli interni, ideati dalla firma Lazzarini Pickering Architetti, ricordano le eleganti atmosfere delle navi da crociera degli anni ’50, con un ricercato tributo alle antiche tradizioni marinare triestine. La struttura conta 58 camere - tra cui 28 Suite e 1 Presidential Suite che si sviluppa su 100 metri quadri e ha un’area esterna dotata di private-jacuzzi, vista mare – e ciascuna di esse interpreta in modo diverso il concetto moderno dell’ospitalità improntata al design, offrendo sempre un affascinante scorcio sulla Baia di Sistiana. Inoltre, tutti gli ospiti hanno a disposizione l’accesso al Falisia, Beach Club privato del resort, che ben si integra con la qualità dei servizi offerti come ad esempio business center, un’area fitness con una spa interna e spazi per lo smart working.