“Le chiese scomparse di Ascoli”: anche nel 2020 previsti nuovi appuntamenti

ASCOLI – L’Unione Sportiva Acli Marche, nell’ambito del progetto “Sport senza età – Salute in cammino”, ha realizzato negli anni 2018 e 2019 una iniziativa che ha avuto un ottimo riscontro dal punto di vista della partecipazione del pubblico.



Stiamo parlando delle camminate denominate “Le chiese scomparse di Ascoli” che sono state curate dalla guida turistica Valentina Carradori.



Nel corso dei vari appuntamenti organizzati, infatti, è stata data la possibilità ai cittadini di conoscere la localizzazione e la storia di tante chiese della nostra città di cui non rimane alcuna traccia o che ne rimane memoria perché il ricordo passa attraverso le varie generazioni tramite racconti.



Oppure si tratta di strutture ora adibite ad altri scopi e che dunque hanno cambiato la loro destinazione d’uso.



La lista delle chiese che è stato possibile conoscere è davvero lunga e comprende quelle di San Biagio, San Filippo, Santa Lucia, Santa Caterina, San Rocco, San Carlo, San Giovanni decollato, Santa Maria a Mare, San Martino, Chiesa del suffragio, Sant’Egidio, Santa Maria delle vergini, Sant’Erasmo, San Giovanni battista, San Giuseppe, San Giuliano, Santa Croce, San Leonardo, Chiesa dell’angelo custode, Sant’Andrea, Santa Maria del buon consiglio, Chiesa dell’addolorata, Santa Margherita, San Francesco di Paola, San Giovanni ad templum, Sacro cuore di Gesù e Sant’Onofrio.



Si tratta di strutture religiose che sono strettamente connesse con la storia della città di cui si è trovata traccia su antiche pubblicazioni, libri, catasti ed altri documenti.



Per informazioni sui prossimi appuntamenti con il progetto “Sport senza età – Salute in cammino” e con l’iniziativa “Le chiese scomparse di Ascoli” ci si può rivolgere al numero 3442229927, oppure consultare il sito www.usaclimarche.com oppure la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.