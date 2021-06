Le condizioni climatiche stabili influiscono positivamente sulla coltivazione delle Prugne Premium della California

I frutteti del California Prune Board questa primavera regalano uno spettacolo suggestivo, con la gamma dei colori degli alberi passata dal bianco delle fioriture alle nuove tonalità dei nuovi frutti nati. I coltivatori delle valli di San Joaquin e di Sacramento hanno avuto una buona e ben sviluppata fioritura con una qualità eccellente.

Con un volume stimato di 75.000 tonnellate per il raccolto del 2021, i coltivatori delle Prugne della California si stanno dedicando al mantenimento della salute degli alberi, del terreno e a preparare le squadre per il raccolto di quest’estate per produrre le prugne di prima qualità per cui la California è rinomata. Nel corso della pandemia, la domanda di Prugne della California è aumentata e l'industria ha risposto con una gestione intelligente delle scorte che si è tradotta in una fornitura costante per i clienti.



"Condizioni climatiche stabili e un’offerta costante hanno permesso all’industria delle Prugne della California di svilupparsi ampiamente", afferma Donn Zea, Executive Director California Prune Board. "Stiamo raggiungendo un equilibrio tra estensione dei terreni e offerta, in parte anche grazie alla quantità di prodotto che la California produce in più ogni anno per fornire ai clienti un prodotto sano e di alta qualità nei momenti di necessità”.



La California è il più grande fornitore mondiale di prugne e offre una gamma di prodotti premium per soddisfare la domanda degli Stati Uniti e dei principali mercati di esportazione. Diverse generazioni votate ad artigianalità e tecnologia con tunnel di essiccazione a clima controllato e continui investimenti nella ricerca per perfezionare le pratiche di gestione dei frutteti e approfondire la comprensione dei benefici per la salute delle Prugne della California, hanno fornito una solida base ai coltivatori e agli operatori della California.



"Garantire una fornitura affidabile ogni anno è la priorità di tutto il settore", ha aggiunto Zea. "Con oltre 100 anni di esperienza nella coltivazione di prugne, siamo andati avanti nonostante le numerose sfide, ma non abbiamo mai perso di vista il nostro obiettivo".



La California ha i più alti standard agricoli rispetto a qualsiasi altra nazione. I coltivatori e i gestori di prugne effettuano investimenti sostanziali che supportano la redditività e la produzione di un sistema alimentare sostenibile senza compromettere l'efficienza. Ogni anno, l'industria delle Prugne della California genera più di 717 milioni di dollari di indotto che confluisce nell'economia statale, creando e sostenendo l’equivalente di più di 7.000 posti di lavoro a tempo pieno.



California Prune Board



La filiera delle Prugne della California è rappresentata dal California Prune Board, consorzio che riunisce 800 coltivatori e 28 confezionatori di prugne provenienti dalla California sotto l’autorità del California Secretary of Food and Agriculture. Parte della ricca storia della California, le Prugne della California sono uno spuntino naturalmente dolce e nutriente e un ingrediente versatile in cucina. Il California Prune Board si occupa di promuovere e incrementare le vendite e la consapevolezza sulle prugne secche della California.



Sito ufficiale California Prune Board: www.californiaprunes.net/it/



Facebook@prugnedellacalifornia



Instagram @PrugnedellaCalifornia