Le Cornelle: tornano gli appuntamenti estivi con Educazoo

Venerdì 9 – 16 – 30 luglio e giovedì 22 luglio dalle 11.00 alle 16.00 Via Cornelle 16, Valbrembo (BG)

Pensi di conoscere a fondo tutte le specie al Parco faunistico Le Cornelle? C’è ancora molto da scoprire e Educazoo, il programma di sensibilizzazione sulle specie a rischio d’estinzione, è nato con l’obiettivo di avvicinare i visitatori e gli animali condividendo dei momenti della quotidianità sotto la guida esperta di un naturalista che svelerà ogni segreto delle 5 specie animali protagoniste. Per questa stagione estiva, gli appuntamenti con Educazoo saranno tutti i venerdì di luglio (9 – 16 e 30/07) e giovedì 22 luglio con un programma che prevede l'incontro tra naturalista e visitatori davanti a foche, elefanti, siamanghi, ghepardi e rinoceronti.



Si parte alle 11 alla scoperta degli esemplari di foca, per assistere alla somministrazione del pasto. Le foche si nutrono principalmente di pesci come acciughe, sgombri e merluzzi o di piccoli molluschi, vivono in branco e sono amanti del riposo e dei bagni di sole, ma hanno una vista eccezionale sia dentro che fuori dall’acqua. Alle 12 ci si sposta nel paesaggio dello Sri Lanka dell’area Pinnawala per la somministrazione degli arricchimenti agli elefanti. Questi pachidermi sono pronti a farsi conoscere emettendo diversi suoni, di cui il più caratteristico è il barrito, amplificati dalla proboscide, la loro cassa di risonanza. Gli elefanti, infatti, sono animali sociali che utilizzano un gran repertorio di interazioni comportamentali per comunicare tra loro e con il mondo esterno.



Breve pausa e ci si ritrova alle 14 davanti all’exhibit dei siamango per la somministrazione di arricchimenti alimentari. Gli esemplari al Parco sono primati originari del Sud-Est Asiatico che si alimentano con frutta, foglie e occasionalmente uova, insetti e piccoli vertebrati. Questi animali sono sociali e territoriali e formano piccoli gruppi di quattro individui in media, composti da una coppia monogama e dai suoi figli. Una piccola famiglia tutta da conoscere prima di incontrare i ghepardi alle 15. Il loro ambiente preferito è la savana arida, ma questi felini vengono classificati come vulnerabili dall'IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) a causa del bracconaggio e della distruzione dell'habitat naturale. Ha la corporatura slanciata, lunghe zampe e il particolare manto lo rendono un’animale dall’eleganza innata.



La giornata di Educazoo si conclude alle 16 con l’incontro con la specie maggiormente a rischio di estinzione sul Pianeta: il rinoceronte bianco. Questi enormi erbivori, che vivono nelle savane africane, sono la specie più grande al mondo e sono perseguitati per via del prezioso corno. Al Parco faunistico Le Cornelle sono ospiti Lara, Shanny e Pancho, gli unici rinoceronti italiani potenzialmente riproduttivi. Questi esemplari sono animali piuttosto socievoli con un senso dell’olfatto particolarmente sviluppato, mentre udito e vista sono piuttosto ridotti. Accompagnati dal naturalista e dall’esperto i visitatori potranno conoscere meglio la specie attraverso la somministrazione degli arricchimenti.



“Al Parco faunistico Le Cornelle siamo convinti che l’informazione sia la leva principale per favorire la tutela del pianeta e dei suoi abitanti – affermano Nadia ed Emanuele Benedetti, titolari del Parco – Per questo motivo dedichiamo ai nostri visitatori questi appuntamenti educativi per tutta la stagione estiva. Educazoo è l’occasione per approfondire con il supporto degli esperti le caratteristiche di diverse specie, calandosi appieno nella variegata realtà del Parco”.