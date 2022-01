Le criptovalute su cui investire nel 2022: Solana, Doge Coin, Shiba Inu e... SpritzMoon!

Che tu sia nuovo in questo settore o un veterano, è sempre bene tenersi informati e conoscere quali sono le criptovalute emergenti su cui investire nel 2022. Fondamentalmente ci concentreremo su tre crypto: Solana, in primis, Dogecoin e, infine, Shiba Inu. Ma due righe anche per una new entry 100% made in Italy: SpritzMoon.

Le criptovalute da tenere d'occhio nel 2022: Solana



Scegliere le criptovalute da tenere d'occhio e magari su cui investire in questo 2022 può rivelarsi affare non semplice. Ed effettivamente è così, visto che i primi giorni di questo nuovo anno non hanno portato una ventata fondamentalmente rialzista nel mondo delle crypto. Bitcoin arranca sui 42.000 dollari, Ethereum è sui 3.000 dollari e le altre minori seguono un po' questo trend. Ma esistono alcune eccezioni.



La prima è proprio Solana. Questa criptovaluta è bene tenerla d'occhio perché potrebbe riservare non poche sorprese lungo tutto il 2022. Notizia di oggi, Solana potrebbe diventare la nuova Visa delle criptovalute. Questo perché la sua rete è tra le migliori in assoluto. Fondamentalmente sono tre gli aspetti positivi che conferiscono valore a questa crypto:



basso costo delle commissioni;

facilità d'uso per gli utenti;

quantità elaborata di transazioni al secondo (TPS).



Dogecoin



La seconda crypto da osservare e su cui investire nel 2022 è Dogecoin. Si tratta della preferita di Elon Musk e tra l'altro, aggiornamento recente, può già essere utilizzata per acquistare alcuni prodotti Tesla. A parte questo aspetto, comunque rilevante, ciò che affascina di questa criptovaluta è la recente Trailmap che Dogecoin Foundation ha condiviso.



Si tratta del progetto GigaWallet, l'iniziativa open source che permetterà agli sviluppatori di aggiungere la crypto sulla propria piattaforma in modo facile e veloce. Chiaro è che, se tutto dovesse andare in porto, la sua diffusione, rispetto alle altre criptovalute, si farebbe sicuramente sentire portandola a livelli importanti in termini di quotazione.

Shiba Inu e una sorpresa aliena



Infine, ecco la terza, Shiba Inu. Una criptovaluta troppo spesso bistrattata a semplice meme, ma che in realtà saprà convincere ancora di più gli investitori in futuro. Solo per elencare alcune iniziative citiamo:



il nuovo blog ufficiale;

l'approdo su Kraken;

la possibilità di pagare gli acquisti su Newegg;

le voci di una possibile quotazione su Robinhood.



E ora la sorpresa. Tra tutte le criptovalute conosciute, meglio non perdersi questa che non è così comune. Stiamo parlando di SpritzMoon Cryto Token che ha tra i suoi punti di forza:



Un nuovo listing Exchange in arrivo entro gennaio e 3 nuovi listing nel 2022;

E' un crypto token con 2 aspetti interessanti "Socialità e Network"

Si pone come riferimento per tutti gli amanti dello Spritz;

E' 100% made in Italy