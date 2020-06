Le farmacie hanno dimostrato grande dedizione rappresentata dall’assegnazione del Cavalierato a Giuseppe Maestri

Il farmacista di Codogno nominato Cavaliere al Merito della Repubblica

“Sono davvero felice e orgogliosa del riconoscimento tributato a Giuseppe Maestri, nostro collega farmacista che è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica – dichiara Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia" –.



Mi congratulo con lui e ringrazio, a nome di tutte le farmacie, il Presidente Mattarella per questa alta onorificenza. Io credo che questo riconoscimento testimoni e rappresenti il grande lavoro svolto da tutti i farmacisti nelle farmacie sul territorio durante questa emergenza. Penso in primo luogo alle farmacie che si sono spese per consegnare farmaci, dispositivi e presidi a casa dei cittadini, spesso soli, anziani e malati; oppure a quelle che hanno scelto di prolungare l’orario di apertura ed effettuare turni di notte aggiuntivi.

Ciascuno può sentirsi orgoglioso di questo riconoscimento che rende onore al collega Giuseppe Maestri e all’intera categoria”.